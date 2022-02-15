Военный эксперт Литовкин раскрыл цель новостей о "дате и времени вторжения" России

Согласно последним данным западных СМИ, Россия "вторгнется" на территорию Украины в ночь на 16 декабря. Якобы российские войска нападут в 3:00 по киевскому времени (в 4:00 – по московскому). В Кремле такие новости вызывают смех, ведь Москва неоднократно заявляла: никто не собирается развязывать полномасштабный конфликт.
Несмотря на заверения российской стороны, пропагандистская машина Запада мчится без остановки. Больно от этого, в первую очередь, Украине. На фоне всеобщей истерии страдает экономика этой страны. Вашингтон же ничего не потеряет из-за своей лжи, замечают многие политологи и аналитики.
Например, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что, когда никакой войны не произойдет, на Западе придумают все что угодно, чтобы оправлять вранье. В итоге весь мир будет оболванен пропагандой, информационной войной, пояснил аналитик.
Цель фейковых публикаций о "дате и времени вторжения", по мнению Литовкина, – "поймать хайп".
Ранее "Дни.ру" писали, что президент России Владимир Путин сохраняет чувство юмора, в то время как на Западе паникуют из-за "российского вторжения". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства в шутку интересуется, не начали ли СМИ сообщать точное время начала войны.