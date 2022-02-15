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Политика
Военный эксперт Литовкин раскрыл цель новостей о "дате и времени вторжения" России

Военный эксперт Литовкин раскрыл цель новостей о "дате и времени вторжения" России

На Западе продолжают уверяет всех в российской агрессии.
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Согласно последним данным западных СМИ, Россия "вторгнется" на территорию Украины в ночь на 16 декабря. Якобы российские войска нападут в 3:00 по киевскому времени (в 4:00 – по московскому). В Кремле такие новости вызывают смех, ведь Москва неоднократно заявляла: никто не собирается развязывать полномасштабный конфликт.

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Несмотря на заверения российской стороны, пропагандистская машина Запада мчится без остановки. Больно от этого, в первую очередь, Украине. На фоне всеобщей истерии страдает экономика этой страны. Вашингтон же ничего не потеряет из-за своей лжи, замечают многие политологи и аналитики.

Например, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что, когда никакой войны не произойдет, на Западе придумают все что угодно, чтобы оправлять вранье. В итоге весь мир будет оболванен пропагандой, информационной войной, пояснил аналитик.

Цель фейковых публикаций о "дате и времени вторжения", по мнению Литовкина, – "поймать хайп".

Ранее "Дни.ру" писали, что президент России Владимир Путин сохраняет чувство юмора, в то время как на Западе паникуют из-за "российского вторжения". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства в шутку интересуется, не начали ли СМИ сообщать точное время начала войны.

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 20:25 Источник: RT ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость955965
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Зеленский, может про свою новую виллу расскажешь? Это за какие тебе такие услуги? За то, что хохлов под мясорубку, а кое-кому помог продать бизнес? И за мои минус с пяток лет жизни из-за вашего шоу?
Гость959648
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Как-то нужно посбивать все спутники кто видит наши военные объекты.
Гость955965
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Нет никаких голосований и не было никогда. Это все фейк от Ковальчука и Кириенко наверно?
Идите вы все лесом со своим бесом. Вампиры и упыри.
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