"Сама подставилась": Политолог приложил оскандалившуюся участницу "Евровидения" от Украины

По мнению политолога, певица сама виновата.



Недавно на Украине разразился скандал, связанный с участием страны в конкурсе "Евровидение". Дело в том, что певица, победившая на отборочном этапе, посещала Крым, когда тот уже был присоединен к России. Также Алина Паш ездила в Москву и даже публиковала снимки с Красной Площади. Если европейский вещательный союз заметит политизированность конкурса, то Украине придется снять свою кандидатуру.

Ситуацию прокомментировал политолог, который дал интервью телеканалу "РЕН ТВ". По мнению Александра Скубченко, украинская певица "сама подставилась". Он отметил, что Алина Паш сама опубликовала фотографию из Москвы, что на Украине по сути является преступлением. Также он отметил, что "Евровидение" – это политические конкурс, в котором музыка не так уж сильно важна. Он напомнил, что в 2014 году победила Джамала – украинская исполнительница, которая исполнила песню о Крыме. Поэтому политолог сравнил это с нынешней ситуацией, сказав, что все, что связано с Россией сейчас относят к скандалам.

По мнению Скубченко, необходимо избавляться от русофобии, тогда подобных ситуаций не будет. Также он вспомнил об Олимпиаде. Так, по его словам, украинская сборная не получила ни одной медали, но при этом делает какие-то политические заявления в адрес России. По мнению политолога, это неправильно.