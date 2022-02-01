Кремль отреагировал на ложь США о диалоге с Россией

Официальный представитель Кремля объяснил письменный ответ США и НАТО от России по гарантиям безопасности путаницей. Он заявил, что Соединенные Штаты перепутали документы.
Так, представитель со стороны администрации США сказал, что Москва ответила Вашингтону на отправленные Америкой в адрес России предложения по безопасности. При этом в МИД нашей страны это опровергли, заявив, что Россия не давала США и НАТО никакого письменного ответа на этот счет.
По словам Дмитрия Пескова, там были сообщения по иной теме, передает Ura.ru. Ответ же по безопасности находится еще в разработке. Официальный представитель Кремля добавил, что путаница вроде бы устранена.
Напомним, в конце минувшего года власти России передали американской стороне проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Наша страна предложила Североатлантическому альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил Владимиру Путину невиданными ограничениями в отношении России. Позже американского лидера поддержала глава МИД Британии Лиз Трасс.