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Политика
Как в Нагорном Карабахе: украинский политик Мураев предупредил о провокации в Донбассе

Как в Нагорном Карабахе: украинский политик Мураев предупредил о провокации в Донбассе

Бывший депутат Верховной Рады, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев считает, что украинское руководство может не допустить провокацию на востоке Украины.

Продолжение: Политолог Небоженко назвал неубедительными выступления Зеленского "со страшными речами": Президент устал

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По мнению Евгения Мураева, в Донбассе может произойти провокация, организованная третьими силами. В таком случае доказать, кто выстрелил первым, будет весьма сложно, "как в Нагорном Карабахе", отметил политик. Он считает, что вооруженный конфликт не является выгодным в первую очередь для Украины, поскольку на подконтрольной и неподконтрольной территориях живет украинский народ.

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Мураев знает, как избежать подобной ситуации. По словам экс-парламентария, действующему главе государства необходимо развести войска до окончания переговоров России и США по гарантиям безопасности. Политик предположил, что в относительно спокойной обстановке Москва и Вашингтон могут установить новый мировой порядок и решить некоторые вопросы, касающиеся Украины, без Киева.

Лидер партии "НАШИ" возмущен действиями украинских властей. Он не понимает, почему те не вынесли вопрос об учениях НАТО на украинской территории на референдум, ведь, по мнению Мураева, властям нужно было посоветоваться с гражданами.

Напомним, недавно британское внешнеполитическое ведомство, ссылаясь на данные своей разведки, сообщило, что Россия собирается не только "оккупировать" украинскую территорию, но и рассмотреть Евгения Мураева на должность президента Украины. Однако в Великобритании забыли уточнить, что лидер партии "НАШИ" находится в санкционном списке РФ.

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Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 19:54 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

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