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Политика
На Украине заявили о сильной зависимости от России

На Украине заявили о сильной зависимости от России

Лидер украинской политической партии "Наши" Евгений Мураев рассказал, из-за чего в Незалежной может произойти внутриполитический коллапс.

Продолжение: Украина должна стать основным союзником США вне НАТО – эксперт Якубин
прочитано 281 раз

В настоящий момент Украина очень зависима от России, и если в будущем не будет военных потрясений, то обязательно наступят экономические. Так считает Евгений Мураев. В эфире телеканала "Наш" он отметил, что сейчас Киев покупает российский газ, через Незалежную проходит много транзита.

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При этом Украина, по мнению Мураева, рискует остаться без ресурсов. Например, сейчас, как заметил лидера партии "Наши", наблюдается рост цен на газ, из-за чего останавливаются хлебозаводы, молочная промышленность несет убытки. Страдают и другие отрасли, обратил внимание политик.

Он также заявил, что остановка большинства предприятий приведет к огромным экономическим потерям, ситуация станет непоправимой.

"Начнется внутриполитический коллапс", – предупредил Мураев.

По данным "Укртрансгаза", в понедельник, 12 января, в украинских хранилищах было 12,7 миллиарда кубометров газа, из которых 4,66 миллиарда – буферного, 1,4 миллиарда – технологического (для поддержания работы ГТС), а также топлива иностранных трейдеров. То есть фактически остается 6,1 миллиарда кубометров, чего, по оценкам экспертов, может не хватить до конца отопительного сезона.

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Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 14:34 Источник: YouTube-канал "НАШ" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость938406
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Всё таки кто вы мистер Путин? QR коды это западная подброска России, внедрение их это уступка Западу и США оцифровать население России! Так Вы и Крым отдадите.
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