Политолог Дымов призвал Зеленского думать во время выступлений: Сочетание несочетаемого

В обращении к нации президент отметил, что Украина не хочет войны, но должна всегда быть к ней готова. Также лидер страны призвал народ не поддаваться панике по поводу новостей о вторжении России. Он отметил, что гражданам стоит сохранять спокойствие, не скупать гречку и не забирать банковские вклады.
Политолог Валерий Дымов, комментируя речь Владимира Зеленского, заявил, что в голове президента Украины царит "сочетаемое с несочетаемым". По мнению специалиста, политику стоит лучше подбирать слова – об этом пишет РИА ФАН.
"Если свести две цитаты, то войны не будет, но Харьков оккупируют. Санкции должны вводить до войны, которой не будет. Надо думать перед тем, как говоришь. Это сочетание несочетаемого существует сейчас в головах тех, кто получил временно и случайно руль страны", – отметил Валерий Дымов.
Политолог добавил, что Владимир Зеленский будто специально говорит глупости, чтобы запутать собственный же народ. Скорее всего, его речь не поняли и западные политики.
Напомним, ранее бывший глава Луганской и Закарпатской областей, отставной генерал-лейтенант милиции Геннадий Москаль заявил, что президент Украины может воспользоваться угрозой вооруженного конфликта с Россией для соблюдения Минских договоренностей. Якобы Зеленский предложит народу выбирать между входом войск и соблюдением договора.