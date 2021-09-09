Путин посмертно наградил главу МЧС Зиничева званием Героя России

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву звание Героя России. Соответствующий указ был обнародован в четверг.

В тексте документа указано, что Зиничев награждён за "героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", передаёт телеканал "360".

Ранее Путин заявил, что смерть Евгения Зиничева стала для него большой личной утратой. По словам главы государства, на него можно было положиться как на профессионала и как на верного друга, передаёт RT.

Напомним, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб накануне в Норильске, где проходили учения по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Он пытался спасти режиссёра Александра Мельника, который поскользнулся у обрыва во время съёмки учебного фильма. Но в итоге смерть настигла их обоих.



