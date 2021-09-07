Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы

Украина берет на себя обязательства, однако потом о них забывает, заметил политолог Кирилл Молчанов.

После переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского, которые состоялись в Белом доме 1 сентября, стало известно, что США выделят Украине 463 миллиона долларов на реформы в 2021 году. В заявлении отмечалось, что средства должны быть потрачены на программы, которые ориентированы на демократию, права человека, местное самоуправление и тому подобное.

По мнению политолога Кирилла Молчанова, Зеленский в Вашингтоне лишь сделал вид, что поддерживает прозападный курс реформ, однако на самом деле украинский лидер ничего не будет делать. Также эксперт считает выделенную Соединенными Штатами финансовую поддержку достаточно скромной. При этом непонятно, сколько денежных средств дойдет до Украины, сказал он.

Также Молчанов обратил внимание, что на встрече с Зеленским Байден сделал несколько "ритуальных заявлений". Так политолог прокомментировал слова президента США о территориальной целостности и суверенитете Украины. "[Байден] ничего толком не сказал", – считает эксперт.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что французские интернет-пользователи резко отреагировали на статью о ситуации в Донбассе и упреки Украины в адрес России. Читатели газеты Le Figaro удивились поведению Владимира Зеленского и призвали его наладить отношения с Москвой.