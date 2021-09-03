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Политика
В Госдуме объяснили причину ненависти к русским на Украине

В Госдуме объяснили причину ненависти к русским на Украине

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин описал ситуацию на Украине как "перманентный политический кризис".
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Затулин заметил, что все политические лидеры на Украине скатились в политику конфронтации с РФ. По словам депутата Госдумы, каждый президент Незалежной, в том числе Зеленский, который пришел к власти как кандидат от востока страны, в конечном итоге подчиняется совершенно другой логике.

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Парламентарий объяснил это концепцией ориентации на Запад, которая была принята на Украине после обретения независимости. По мнению Затулина, Киев стал заложником своей политики. "Они жертвы этой модели", – цитирует депутат Госдумы "Общественная служба новостей". Он добавил, что в основе украинской политики – порочная модель, которая является причиной проблем.

Издание напоминает, что ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил: Россия не стремится к установлению мира в Донбассе. По его словам, Москва отказывается продлевать работу наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на границе с Украиной.

Как писали "Дни.ру", в Офисе Владимира Зеленского обсуждают переименование Украины. Советник главы администрации президента Алексея Арестовича, страну следует назвать Русь-Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту идею, предложила свой вариант – Укрусь.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 21:47 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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