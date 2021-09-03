В Госдуме объяснили причину ненависти к русским на Украине

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин описал ситуацию на Украине как "перманентный политический кризис".

Затулин заметил, что все политические лидеры на Украине скатились в политику конфронтации с РФ. По словам депутата Госдумы, каждый президент Незалежной, в том числе Зеленский, который пришел к власти как кандидат от востока страны, в конечном итоге подчиняется совершенно другой логике.

Парламентарий объяснил это концепцией ориентации на Запад, которая была принята на Украине после обретения независимости. По мнению Затулина, Киев стал заложником своей политики. "Они жертвы этой модели", – цитирует депутат Госдумы "Общественная служба новостей". Он добавил, что в основе украинской политики – порочная модель, которая является причиной проблем.

Издание напоминает, что ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил: Россия не стремится к установлению мира в Донбассе. По его словам, Москва отказывается продлевать работу наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на границе с Украиной.

Как писали "Дни.ру", в Офисе Владимира Зеленского обсуждают переименование Украины. Советник главы администрации президента Алексея Арестовича, страну следует назвать Русь-Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту идею, предложила свой вариант – Укрусь.