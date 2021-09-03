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Политика
Советник главы Офиса Зеленского ответил Лаврову: Мы снялись с крючка Минских соглашений

Советник главы Офиса Зеленского ответил Лаврову: Мы снялись с крючка Минских соглашений

Украина больше не связана обязательствами Минских соглашений, считает спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
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В эфире телеканала "1+1" Алексей Арестович отметил, что Минские соглашения не упоминаются в совместной декларации американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, а значит, Незалежная больше не связана обязательствами, которые отражены в документе, подписанном несколько лет назад в столице Белоруссии.

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Арестович вспомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что команда украинского лидера "извивается как может", пытаясь перевернуть Минские соглашения. Российский дипломат говорил, что Зеленского "не должны спускать с крючка". Советник главы Офиса президента Украины передал привет главе МИД РФ и заявил: Мы снялись с крючка Минских соглашений.

Как напомнил LIFE, Зеленский еще в июне этого года заявлял, что документ, подписанный в 2015 году в Минске, "еле жив".

Напомним, в среду, 1 сентября, Владимир Зеленский и Джо Байденом провели переговоры в Белом доме. Американский лидер заявил, что США привержены суверенитету Украины. Главы государств обсудили "Северный поток – 2", ситуацию в Донбассе и перспективы вступления Незалежной в НАТО.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 18:35 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
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