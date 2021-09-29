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Политика
Володин раскритиковал руководство YouTube за двойные стандарты

Володин раскритиковал руководство YouTube за двойные стандарты

Вячеслав Володин обратил внимание, что YouTube запрещает критиковать результаты выборов только в США и Германии.
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обратил внимание на изменения в правилах видеохостинга YouTube. Он подчеркнул, что руководство сервиса приняло "цивилизованное решение, что нельзя критиковать и подвергать сомнению результаты выборов".

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Меж тем, по словам политика, международная компания не учла крайне важный момент: новые правила распростятся только на два государства: США и Германию.

"Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству?" – спросил Володин.

Спикер Госдумы заявил, что такое поведение является недопустимым по отношению к России и ее гражданам. Парламентарий призвал думские комитет по безопасности и комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучили ситуацию и задать вопросы представителям YouTube.

Володин отметил, что по правилам компании, влиять на ход выборов можно везде, кроме США и Германии.

"Создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира", – заявил председатель ГД.

Он также поинтересовался, почему этим вопросом не занимаются в ПАСЕ, отметив, что в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет ни одного европейского государства, кроме Германии.

"Неужели их устраивает такая дискриминация?" – удивился Володин.

Спикер ГД призвал "называть вещи своими именами" и обсудить эту ситуацию в ООН. Володин подчеркнул, что правила о невмешательстве в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 29 сентября 2021, 09:38 Источник: Telegram-канал Вячеслава Володина • Требует проверки

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