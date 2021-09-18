"Не надо скулить и обижаться!": на Украине призвали смириться с "Северным потоком -2"

До недавнего времени на Украине неустанно говорили об опасности "Северного потока – 2". Теперь, кажется, информационная повестка в Незалежной начала меняться. В стране наконец-то говорят о собственном развитии. Так, депутат Рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Наш" согласился с заявлением американского чиновника о том, что Украине нужно сосредоточиться на модернизации своей энергетики и забыть о газопроводе в Балтийском море.
По словам парламентария, на Западе Киеву четко говорят, что "не надо скулить и обижаться", нужно перестать давать "дурацкие" интервью, потому что все вопросы, связанные с "Северным потоком – 2", уже решены.
Напомним, строительство этого газопровода завершилось на прошлой неделе. "Северный поток – 2" берет свое начало в Усть-Луге Ленинградской области (Россия) и заканчивается в Грайфсвальде (Германия). Его протяженность составляет 1234 километра (2468 километров по двум ниткам).
Ранее "Дни.ру" писали о том, что министр энергетики Украины Герман Галущенко решил пошантажировать своего немецкого коллегу Андреаса Файхта прекращением транзита газа. Якобы украинские власти намерены перевести ГТС на внутреннее потребление.
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