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Политика
Украина начала шантажировать Германию из-за "Северного потока"

Украина начала шантажировать Германию из-за "Северного потока"

Украинский министр решил пошантажировать своего немецкого коллегу прекращением транзита газа.
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Несмотря на все санкции и попытки давления Запада, строительство газопровода "Северный поток-2" было полностью завершено 10 сентября. Не секрет, что против этого проекта активно выступали власти Незалежной, но им не удалось добиться своего. В итоге Украина начала шантажировать Германию.

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Фактически Незалежная угрожает западным странам прекратить транзит голубого топлива через свою территорию. О том, что Евросоюз в ближайшее время может остаться без газа, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. На встрече со своим немецким коллегой Андреасом Файхтом он отметил, что власти намерены перевести ГТС на внутреннее потребление.

Очевидно, что перевод газо-транспортной сети на внутренний рынок будет означать завершение транзита для европейских стран. Украинский министр подчеркнул, что сегодня Россия наращивает свои рычаги влияния на Евросоюз, а ЕС теряет надежный транзитный путь.

Впрочем, на Украине нашлись политики с более здравым мышлением. Бывший парламентарий Александра Голуба раскритиковал министра за то, что Украина начала шантажировать Германию. Экс-депутат подчеркнул, что после таких заявлений западные страны не только поддержат "Северный поток-2", но и финансово помогут построить "СП-3".

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что польский министр иностранных дел признал поражение перед Россией после строительства газопровода "Северный поток -2". Збигнев Рау подчеркнул, что газовый проект сорвать не удалось.

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Фото: Jens Buttner / ZB / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 14:47 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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