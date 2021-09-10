Польский министр иностранных дел признал поражение перед Россией в вопросе строительства газопровода "Северный поток -2".

Несмотря на все попытки недружественных государств сорвать строительство газопровода "Северный поток-2", раз за разом вводя санкции против нашей страны, проект все-таки был успешно завершен. 10 сентября глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газопровод полностью построен. После этого в Польше признали поражение перед Россией.

Глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау подчеркнул, что газовый проект сорвать не удалось, несмотря на все попытки Варшавы противодействовать строительству "Северного потока-2". Дипломат отметил, что позиция его страны против газопровода остается неизменной.

Министр иностранных дел Польши фактически признал поражение перед Россией. Он выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет успешно завершен. Политику пришлось обратиться по этому вопросу к Евросоюзу.

Збигнев Рау попросил европейские страны не допустить повышения рисков в сфере международной безопасности после запуска российского газопровода. По его мнению, теперь влияние нашей страны в Европе усилится. Глава МИД призвал совместно бороться с потенциальным "расколом".

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что власти Украины намерены бороться с газопроводом "Северный поток-2" бесконечно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского. Официальный Киев не хочет мириться с запуском российской газоносной сети из-за риска кризиса, связанного с поставками голубого топлива.