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Политика
Володин осудил заявление Зеленского о пропасти между россиянами и украинцами

Володин осудил заявление Зеленского о пропасти между россиянами и украинцами

С президентом Владимиром Зеленским проблем у жителей Украины становится все больше, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, глава соседнего государства не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ и не думает о совместном будущем.
прочитано 306 раз

Володин осудил заявления Зеленского о возможности полномасштабной войны между Россией и Украиной и пропасти между двумя народами. "Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли – должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной", – написал спикер в своем телеграм-канале.

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Он напомнил, что война – это горе и страдание людей, а в современных условиях она приведет к уничтожению целых стран. Спикер выразил удивление, что такие заявления звучат от лидера стремящегося в Евросоюз государства.

"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?" – задался вопросом Володин.

Председатель Госдумы призвал лидеров Евросоюза обратить внимание на ситуацию на Украине. В противном случае европейцы могут быть втянуты в полномасштабную войну, предупредил политик.

Володин выразил уверенность, что пропасти между гражданами России и Украины быть не должно. "Мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский", – отметил спикер.

Россиян и украинцев объединяет общая история, культура, вера и русский язык, поэтому нужно думать не о пропасти и войне, а о дружбе и развитии отношений, убежден Володин.

Ранее Зеленский заявил, что допускает полноценную войну Украины с Россией. По его мнению, два народа стали врагами, сейчас между ними пропасть.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 12 сентября 2021, 11:30 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ГосБУНКЕРНЫЕ КЛОУНЫ И САМ ВОЛОДИН ДЛЯ ПАХАНАТА РАША ПРОСТО РАЗОРЕНИЕ И БЕЗУМИЕ .ть
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БУНКЕРНЫЕ КЛОУНЫ ДЛЯ ПАХАНАТА РАША - РАЗОРЕНИЕ И БЕЗУМИЕ .
Гость854623
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Проклятый русиянский жидогггееейй!Когда гг00ввнн00 падает в унитаз,то выделяется больше энергии,чем от твоих ввв00ннююччииих слов!Цитирую тебя:"Мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский".Уууееебббаанн ты заднеприводный,при ком началась война!Тупое ооттродье!Войну начал плешивый дед пынеход и такие,как ты гг00ввнн00ммеессы поддержали в госдуре вторжение!
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