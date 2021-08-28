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Политика
Володин прокомментировал намерение Киева "испортить жизнь" Поклонской

Володин прокомментировал намерение Киева "испортить жизнь" Поклонской

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении "испортить жизнь" депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая может перейти на дипломатическую работу. Подобными подходами официальный Киев демонстрирует антинародный путь диктаторского режима, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
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Заявление Кулебы говорит о готовности Украины применять присущие тоталитарным режимам меры к своим же гражданам, отметил Володин.
"Арсенал этих мер, как мы помним, обширный", – написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Среди таких мер – лишение жителей Донбасса возможности участвовать в выборах, вытеснение русского языка и дискриминация русскоговорящих, блокада Крыма, применение силы против собственного народ, напомнил спикер о событиях последних лет. Доказательства этому – события в одесском Доме профсоюзов и боевые действия на востоке страны, добавил Володин.

Все это может ждать граждан Украины, если власть захочет "испортить им жизнь", констатировал спикер Госдумы. "Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств — сложно сказать", — отметил председатель ГД.

Володин убежден, что стать демократическим государством с такими подходами Украина не сможет. "Это антинародный путь диктаторского режима", – заявил спикер.

За Поклонскую Володин призвал не беспокоиться: она гражданка России, ее права и свободы защищены. "И от таких министров тоже", – заключил политик.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 28 августа 2021, 16:55 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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