Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении "испортить жизнь" депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая может перейти на дипломатическую работу. Подобными подходами официальный Киев демонстрирует антинародный путь диктаторского режима, считает спикер ГД Вячеслав Володин.

