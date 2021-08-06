Лукашенко объявил Украину врагом – политолог Березовец

Украинский политолог Тарас Березовец подверг президента Белоруссии Александра Лукашенко жесточайшей критике.

Отношения между некогда братскими Украиной и Белоруссией сейчас оставляют желать лучшего. Серьезное охлаждение произошло после того, как президент Александр Лукашенко отказался помогать своему коллеге Владимиру Зеленскому арестовать так называемых "вагнеровцев" – российских граждан, прилетевших транзитом в Минск. Очередным негативным фактором в двухсторонних отношениях стало убийство в Киеве белорусского диссидента Виталия Шишова.

Украинские эксперты один за другим начали активно критиковать Лукашенко. Политолог Тарас Березовец выпустил на своем ютуб-канале ролик с красноречивым названием "Лукашенко объявил Украину врагом", где тоже подверг "диктатора" жесточайшей критике. Он подверг сомнению легитимность белорусского президента и назвал его политический режим преступным.

"Сегодня диктатор [Лукашенко] назвал новую угрозу. Можете смеяться, можете удивляться, но этой угрозой оказалась Украина", – заявил Березовец.

Он подчеркнул, что Лукашенко нелестно отзывался об украинских властях, дескать, они ведут политику против Белоруссии, а народ, напротив, является дружественным. Политолог сравнил это заявление с речами Хрущева про США и Сталина про Финляндию. "Повторение фраз коммунистических вождей в XXI веке звучит дико", – отметил эксперт.

Березовец подчеркнул, что режим Лукашенко ничего не делает, чтобы вернуть себе человеческое лицо, а наоборот, устраивает публичные казни в центре Украины. Он заявил, что убийство оппозиционера Шишова в Киеве свидетельствует о том, что Минск не настроен на разговор. "Давно нет независимой Белоруссии", – заключил политолог.