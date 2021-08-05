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Политика
Латушко обвинил режим Лукашенко в убийстве мигрантов

Латушко обвинил режим Лукашенко в убийстве мигрантов

Ситуация на белорусско-литовской границе продолжает усугубляться. Жертвой политического противостояния стал иракский мигрант.
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О спецоперации белорусских силовиков против Евросоюза стало известно еще месяц назад. Один из лидеров оппозиции, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что провокации на границе с Литвой организовывает лично Виктор Лукашенко – сын Батьки. 4 августа в ходе очередного обострения был убит мигрант из Ирака. Латушко возложил вину за эту трагедию на режим президента Александра Лукашенко.

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"С большой степенью вероятности можно утверждать, что убийство иракского мигранта на литовско-белорусской границе – это спланированная операция режима в Беларуси", – написал Латушко на своем ютуб-канале.

Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" подчеркнул, что белорусские пограничники и КГБ РБ перешли ко второму этапу акции, целю которой является переброска мигрантов из стран Ближнего Востока на территорию Литвы. По его словам, на первом этапе спецоперации через госграницу были переброшены одновременно десятки и сотни мигрантов, а в скором времени можно ожидать отправки сразу тысячи человек.

Отметим, что периодически нелегалов останавливают литовские пограничники, в том числе, с применением оружия. Из-за этого Литва решила отгородиться от Белоруссии стеной. Ранее оппозиция предупреждала о возможных жертвах.

"Мы увидели, что сегодня, действительно, появилась первая жертва на белорусско-литовской границе", – отметил Латушко.

Он также заявил, что "международный террористический режим" Лукашенко совершает преступления против обычных граждан и призвал Евросоюз возбудить уголовные дела против властей Белоруссии.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 18:55 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник

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