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Политика
Володин раскритиковал Зеленского за заявление по Крыму

Володин раскритиковал Зеленского за заявление по Крыму

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации геноцида против крымчан.
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3 августа в эфире телеканала "Дом" президент Украины Владимир Зеленский объявил Крым своей землей. Он подчеркнул, что полуостров никогда не будет "русской территорией". По версии главы государства, "оккупанты" никогда не будут любить Крым так, как украинцы.

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"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. <...> Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. <...> Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы", – цитирует Зеленского ТАСС.

Скандальное заявление Зеленского вызвало возмущение у россиян. Жесткий ответ президенту Украины дал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Политик уверен, что подобного рода заявления лучше не делать, если "сам не искренен и не любишь".

Спикер Госдумы справедливо заметил, что украинские власти фактически объявили блокаду Крыму. Володин обвинил Зеленского в организации геноцида против крымчан:

"Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид".

Кроме того, политик призвал задуматься, что могло бы произойти с жителями Крыма без продовольствия и воды. Он предположил, что подобным "циничным и жестоким" методам украинские власти научились у своих коллег из европейских стран.

"Из воспоминаний биографа Меркель, она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Расчет был, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности нашего президента среди населения. Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?", – спросил Володин.

Также спикер Госдумы призвал Зеленского улучшить жизнь украинцев, чтобы им не приходилось уезжать на заработки в другие страны. Володин подчеркнул, что президент Украины должен остановить войну в Донбассе, развязанную против собственных граждан.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 16:57 Источник: Telegram-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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