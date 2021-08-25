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Политика
Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде "Единой России"

Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде "Единой России"

По данным ВЦИОМ, большинство россиян высоко оценили инициативы президента, озвученные на съезде "Единой России".
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По итогам выступления президента России Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия" ВЦИОМ провел опрос среди граждан. Специалисты пришли к выводу, что большинство россиян высоко оценили выступление политика.

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По данным исследования, наибольшую поддержку респондентов вызвали инициативы главы государства о единовременной выплате пенсионерам (90%), создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями, а также о развитии профилактических медицинских осмотров населения по всей стране (по 89% каждая).

Социологи проводили телефонный опрос по всей России, а также фокус-группы. Результаты обнародованы 25 августа, из них следует, что 79% россиян сложилось положительное впечатление о выступлении Владимира Путина на встрече с представителями "Единой России". Столько же респондентов заявили, что им было интересно смотреть выступление президента.

87% участников опроса уверены, что российский лидер затронул на выступлении важные и значимые темы. 67% россиян подчеркнули, что президент понимает их проблемы. 75% респондентов рассказали, что Путин говорил честно и искренне. Еще 84% участников не сомневаются, что глава государства обозначит свою позицию четко и понятно.

Важно также отметить, что после выступления Путина на съезде "Единой России" половина участников исследования изменила свое отношение к партии в лучшую сторону.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 25 августа 2021, 20:33 Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник

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