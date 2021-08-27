Жириновский рассказал о плюсах электронного голосования в Москве

"Сегодня меня успешно зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму", – сообщил Жириновский в своем телеграм-канале.
Ранее у политика возникли трудности с регистрацией. Он предположил, что организаторам дистанционного голосования нужно было провести дополнительную проверку.
"Это стандартная такая процедура, она никак не связана с конкретным человеком, она призвана обеспечить безопасность в процессе регистрации, — чтобы сотрудники убедились, что тот, кто подал заявление (в данном случае я), не выдает себя за другого человека", – пояснил лидер ЛДПР.
Жириновский считает, что за дистанционным голосованием будущее. По его мнению, новая технология позволяет избежать вбросов бюллетеней, подделки протоколов и других нарушений.
В случае с электронным голосованием фальсификаций не будет, уверен он. Интернет просматривается всем человечеством, обмануть технические службы всего мира невозможно, отметил политик.
Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. Участники дистанционного голосования в Москве получат шанс выиграть квартиры и автомобили.
На дистанционное голосование в столице зарегистрировались уже более миллиона человек. Принять участие могут граждане с постоянной регистрацией в Москве и с полной учетной записью на портале mos.ru.
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