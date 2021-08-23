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Политика
Жириновский призвал россиян участвовать в онлайн-голосовании в сентябре

Жириновский призвал россиян участвовать в онлайн-голосовании в сентябре

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосует на сентябрьских выборах дистанционно. О своем решении политик сообщил в эфире телеканала "Москва 24".
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По его словам, в ЛДПР хотят, чтобы в дистанционном голосовании участвовали как можно больше россиян. Свое решение Жириновский объяснил соображениями безопасности.

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

"Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее – это дистанционное электронное голосование", – сказал лидер либерал-демократов.

Депутат отметил, что отказ от посещения участков позволит избежать скопления людей. Граждане обезопасят себя, если проголосуют дистанционно, уверен он.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. Вместе с традиционной процедурой состоится онлайн-голосование.

Регистрация на дистанционные выборы в Москве началась 2 августа. Заявления подали уже около 800 тысяч жителей столицы.

Запись на онлайн-голосование открыта до 13 сентября включительно. Среди участников дистанционных выборов разыграют 20 квартир и 100 автомобилей.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 17:14 Источник: "Москва 24" ✓ Надежный источник

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