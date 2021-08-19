"Не сделал то, что хочу": Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленский снова пообщался с журналистами.

Во время интервью Владимира Зеленского спросили, собирается ли он на второй президентский срок. Украинский лидер ответил, что об этом говорить очень рано и не интересно. "Я не сделал то, что хочу просто", – признался политик, добавив, что он должен еще договориться с собой.

Зеленский рассказал, что не станет участвовать в новых президентских выборах, если почувствует, что не может или потеряет к этому интерес. Примечательно, что на пресс-конференции в прошлом году лидер Незалежной отмечал, что ему не хватит одного срока для выполнения обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании.

Кстати, согласно недавнему опросу Центра Разумкова, половина украинцев считают, что Зеленский не годится в президенты. У трети респондентов бывший актер вызывает негативные эмоции.

Напомним, последние президентские выборы на Украине состоялись весной 2019 года. Во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а Петр Порошенко – всего 24,45%. Следующие президентские выборы в стране пройдут в марте 2024-го.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему Владимир Зеленский не соответствует требованиям должности президента. Политик заявил, что правительство страны нуждается в команде профессионалов.