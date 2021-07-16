"Вместо диалога – давление": Володин обвинил США в "имперских замашках"

Соединенные Штаты и другие западные страны стремятся помешать развитию России и Китая и установить однополярный мир, написал в своем телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Отношения Москвы и Пекина он назвал примером взаимовыгодного и уважительного партнерства.

