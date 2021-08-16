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Политика
Политолог Джангиров: президент Молдовы не пойдет навстречу Зеленскому против Путина

Политолог Джангиров: президент Молдовы не пойдет навстречу Зеленскому против Путина

Политолог Дмитрий Джангиров высказался о сегодняшних отношениях Молдовы и Украины.
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Эксперт уверен, что президент Молдовы Майя Санду не будет сотрудничать с украинским коллегой Владимиром Зеленским против России. По его мнению, лидер страны осознает, что в ближайшее время Запад не будет идти на конфронтацию с Владимиром Путиным, поэтому Кишинев не станет сближаться с Киевом.

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По словам Дмитрия Джангирова, Майя Санду понимает, как сегодня меняется геополитическая ситуация вокруг Восточной Европы. Кроме того, она видит, что значат договоренности Ангелы Меркель и Джо Байдена.

Политолог отметил, что президенту Молдовы ясна экономическая ситуация и факт того, что в ближайшее время на Россию никто не будет усиливать давление. Также Джангиров заявил, что отношения Кишинева и Киева сильно ухудшились из-за похищения судьи Чауса украинскими спецслужбами.

Напомним, ранее на Украине заявили, что, опасаясь разозлить Россию, Молдова воздержится от жестких демаршей в отношении ПМР (Приднестровская Молдавская Республика). Недавно Дмитрий Джангиров оценил возможность Украины развернуться от США к Китаю.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 21:56 Источник: Ютуб-канал "Капитал" ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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