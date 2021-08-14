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Политика
Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше

Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.
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В одном из последних интервью Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. "Это большая ошибка – оставаться", – сказал политик. Он также заявил, что в этом районе не будет цивилизации без Украины.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Сергей Лавров возмущен словами лидера Незалежной. Он обратил внимание, что Зеленский пришел к власти благодаря лозунгам в сериале "Слуга народа", в котором сыграл главную роль. Министр иностранных дел РФ считает, что президенту Украины нужно пересмотреть этот многосерийный фильм и "вспомнить себя".

Лавров отметил, что раньше Зеленский излагал свои мысли с помощью искусства. "Тогда получалось гораздо лучше", – считает глава МИД РФ. Сейчас же украинский лидер пытается играть на руку неонацистам и таким образом сохранить свой пост. "Печально", – сказал российский дипломат.

Напомним, премьера сериала "Слуга народа" состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 года. Владимир Зеленский исполнил роль учителя истории, который стал президентом Украины. В сериале главный герой пытается объединить разобщенный народ и вытащить страну из кризиса.

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Владимир Зеленский. Фото: Sergey Starostenko/XinHua/www.globallookpress.com
Автор: 14 августа 2021, 10:57 Источник: Telegram-канал "Комсомольская правда: KP.RU"
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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