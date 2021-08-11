Жириновский потребовал жесткого наказания за оскорбление

Владимир Жириновский возмущен обзывательством в своей адрес со стороны бывшего посла Азербайджана. В своем выступлении он назвал российского политика свиньей и ослом.
Жириновский заявил, что не оставит это без наказания и уже сообщил о жестких мерах, которые собирается предпринять.
По словам лидера ЛДПР, такое общение равнозначно уровню средневековья и является чудовищным.
"Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело", – отметил Жириновский.
Напомним, бывший посол Азербайджана создал видео ответ на заявление Владимира Жириновского. Политик говорил о том, что никто не может "косо" смотреть на российских миротворцев. Помимо обзывательства в адрес самого политика, бывший посол оскорбил российских солдат в Иране.
Ранее Владимир Жириновский призвал лидера коммунистов отстать от Павла Грудинина. Он попросил прекратить втягивать в политические дела директора ЗАО "Совхоз имени Ленина". По мнению Жириновского, КПРФ добивает Грудинина. При это Зюганов прекрасно понимает, что директор "Совхоза имени Ленина" никогда не станет президентом, а коммунистическая партия не выиграет ни на одних региональных выборах, а в самой партии никогда не будет сомнительных лиц.
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