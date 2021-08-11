Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Россияне потеряли Надежду Кадышеву
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы
партнеры
Среда
11 августа
Лента новостей
17:07
Малахов выставил напоказ секрет тайного сына
17:04
"Одной тебе!": Николаев преподнес Проскуряковой бесценный сюрприз
16:36
"Ты не могла так поступить": Анна Михалкова не попрощавшись уехала от сестры
16:32
Спрячьте спичку и не позорьтесь: нежного дружка Лазарева унизили за малюсенький член
16:29
Вышедшую из тени Кабаеву прилюдно "раздели"
16:06
"Никогда не будет уважать женщину!": Бородина взорвалась после вопроса о разводе
16:06
"Жуть": онкобольную Яковлеву атаковали в лесу
15:49
"Горько, что Насти Заворотнюк с нами нет": поклонники убивались на похоронах звезды "Моей прекрасной няни"
15:39
Что стало с онкобольной звездой "Зачарованных" после рецидива
15:35
Жириновский потребовал жесткого наказания за оскорбление
15:31
Фадеев показал вставшую на колени жену
14:50
Письма Сталину, свадьба в 63 и смерть матери от рака: как Ахеджакова подарила квартиру алкоголику
14:42
"Больно": Появились данные об уходе Егора Крида
14:41
"Ты цветок, а это пропойца старый": Муцениеце советуют гнать в шею приползшего к ногам Прилучного
14:40
Обнародован первый снимок МакSим после выхода из комы
14:17
Касса украдена и долги на миллионы: звездные жильцы элитного дома оказались в центре скандала
14:15
Рэпер Птаха пропал после новости о страшной операции
14:04
Сергей Шойгу назвал имя главного патриота России в истории
13:58
"Никогда не следуйте трендам!": лучший предприниматель Forbes дал совет молодежи
13:57
Названы округа-антилидеры по коронавирусу в Подмосковье
13:52
Познакомил с дочкой: Энистон закрутила роман с коллегой по сериалу "Друзья"
13:49
"Подстава!": Малахов попался на ласках с копией жены
13:42
Синоптики пообещали столетний рекорд погоды в августе
13:29
Что делать, если опоздал на поезд: в Роскачестве дали советы
13:23
"Образ деревенщины": вывалившую все прелести Бузову разнесли
13:12
Аналитики предсказали дальнейший рост цен в России в августе
13:05
"Болезнь приковала меня": Ушедшего в монастырь народного артиста сломил тяжкий недуг
13:04
Звезда "Великолепного века" умерла после тщетной борьбы с раком мозга
12:27
Убитые горем сын и дочь разрыдались у гроба звезды сериала "Моя прекрасная няня"
12:21
Сравнение с Королевой и сплетни о разводе: что известно о браке Проскуряковой и Николаева
12:13
Разбившая чужую семью известная актриса горько поплатилась: Стала женщиной, от которой не хотят детей
12:11
"Только два раза в неделю": Врач ограничил 75-летнего Петросяна в удовольствиях с женой
12:10
Тело женщины без головы нашли в квартире в Москве
12:01
В России за сутки коронавирус выявили у 21 571 человек
12:00
США объявили Россию главным врагом – политолог Мезюхо
11:41
Сняла парик: всплыл шокирующий снимок Кадышевой после слухов о тяжелом состоянии
11:36
"Как тебе не стыдно!": Абрамова удержала возбужденную Порошину от безрассудного поступка
10:54
Какие-то редкие клочки под кепкой: Мария Порошина осталась без волос
10:38
Известная ведущая рассказала о контакте с Кабаевой: С удовольствием согласилась
10:35
"Да чему ты можешь научить?": одинокую Семенович высмеяли за уроки женского счастья
10:03
Украинцы не хотят умирать за идеалы НАТО – военный эксперт
09:45
Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
09:24
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 августа
09:09
В Минздраве заявили о новом штамме коронавируса с пугающей смертностью
09:00
"Новые люди" предложили изменить модель российской экономики
08:50
Известная юмористка сделала неожиданное признание после свадьбы: Умру раньше
06:39
"Никакой тайны нет": психолог рассказал об истинных причинах смерти Легкоступовой
04:28
К чему снится семья
02:23
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 11 августа
23:54
"Как ты могла?": Виторган обратился к Собчак с неожиданным признанием
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море похоти и алкоголя
Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай
"Видео дня!": Скрюченную в три погибели Пугачеву выдала подруга
Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
Манукяну врезали за гей-свадьбу с Киркоровым: Лишний человек
"Вы прихвостни американские": Лукашенко вышел из себя из-за новых санкций
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Жириновский потребовал жесткого наказания за оскорбление

Жириновский потребовал жесткого наказания за оскорбление

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде.
прочитано 611 раз

Владимир Жириновский возмущен обзывательством в своей адрес со стороны бывшего посла Азербайджана. В своем выступлении он назвал российского политика свиньей и ослом.

ПО ТЕМЕ

Жириновский попросил лидера коммунистов отстать от Грудинина

 Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Жириновский заявил, что не оставит это без наказания и уже сообщил о жестких мерах, которые собирается предпринять.

По словам лидера ЛДПР, такое общение равнозначно уровню средневековья и является чудовищным.

"Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело", – отметил Жириновский.

Напомним, бывший посол Азербайджана создал видео ответ на заявление Владимира Жириновского. Политик говорил о том, что никто не может "косо" смотреть на российских миротворцев. Помимо обзывательства в адрес самого политика, бывший посол оскорбил российских солдат в Иране.

Ранее Владимир Жириновский призвал лидера коммунистов отстать от Павла Грудинина. Он попросил прекратить втягивать в политические дела директора ЗАО "Совхоз имени Ленина". По мнению Жириновского, КПРФ добивает Грудинина. При это Зюганов прекрасно понимает, что директор "Совхоза имени Ленина" никогда не станет президентом, а коммунистическая партия не выиграет ни на одних региональных выборах, а в самой партии никогда не будет сомнительных лиц.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 15:35 Источник: "Соловьев Live" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким россияне знают Жириновского

комментарии

Ответить:

Гость830520
Пожаловаться Ответить
Клоун-популист!
Миг
Пожаловаться Ответить
Азербайджанец ,конечно хамло и быдло, хоть и назвался « прохфесором». Но намекал он не на русских, а на нацию Жириновского. Тут, конечно он промашку дал, здесь его не простят.
Гость830466
Пожаловаться Ответить
"Политик" Жириновский - уже оскорбление для граждан России, 30 лет кривляется и и хамит, ничего полезного для граждан РФ не сделал и не сделает.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сняла парик: всплыл шокирующий снимок Кадышевой после слухов о тяжелом состоянии

Певицу невозможно узнать
Шоу-бизнес

"Образ деревенщины": вывалившую все прелести Бузову разнесли

Ведущая появилась на публике
Шоу-бизнес

"Жуть": онкобольную Яковлеву атаковали в лесу

Всплыли кадры
Шоу-бизнес

"Горько, что Насти Заворотнюк с нами нет": поклонники убивались на похоронах звезды "Моей прекрасной няни"

Подробности траурной церемонии

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+