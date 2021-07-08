Володин назвал безответственным призыв не признавать "Спутник V" в Европе

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины. Подобные заявления безответственны, они ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

