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Коронавирус
Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле справками о вакцинации

Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле справками о вакцинации

Торговцев липовыми сертификатами о вакцинации ждет уголовное наказание, а покупатели ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, написал в своем телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
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Председатель ГД назвал ситуацию с коронавирусом тревожной: в Москве и ряде регионов введены новые меры безопасности. Если нет противопоказаний, лучше защитить себя – для этого есть вакцина, отметил спикер.

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Он добавил, что против продавцов поддельными сертификатами уже возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.

"Шустрых «бизнесменов», рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин напомнил, что липовая справка не вырабатывает антитела. Если человек кого-то заразил, то ему придется за это отвечать, написал Володин.

"Не себя обманывает. Ставит под угрозу жизнь и здоровье близких, знакомых, посторонних людей», — считает председатель ГД.

Он призвал жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Граждане, в свою очередь, должны не покупать липовые сертификаты, заключил спикер.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 24 июня 2021, 12:01 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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