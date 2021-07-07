Убит президент Гаити: все подробности

Минувшей ночью в Гаити застрелили президента Жовенеля Моиза

Сегодня жители Гаити и весь мир обсуждают громкое политическое убийство, произошедшее на островном государстве минувшей ночью. 7 июля кровавая драма разыгралась не где-нибудь, а в официальной резиденции президента республики.

Во время нападения на дом главы государства боевики застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф через местные информагентства. Тяжелые ранения также получила супруга президента.

Несколько часов назад стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь первой леди Мартин Мари Этьен Жозеф. Она скончалась в больнице от полученных ранений.

Из сообщения главы республиканского правительства следует, что "неустановленные лица", напавшие на резиденцию президента с оружием в руках, разговаривали на испанском языке. Меж тем, подавляющее большинство гаитян используют в речи французский.

В социальных сетях уже опубликовано видео, на котором якобы запечатлены кадры нападения боевиков на дом главы государства. Записью в своем твиттер-аккаунте поделилась гаитянский адвокат Мари-Роуз Ромейн. В коротком ролике четко видно, как несколько мужчин с оружием проникают на территорию резиденции, а рядом на дороге лежит человеческое тело. Отметим, что подлинность видео официально не подтверждено.

Примечательно, что гаитянского лидера пытались убить еще в феврале этого года. Однако тогда местные силовики смогли сорвать покушение и спасли жизнь Жовенеля Моиза. Некоторые эксперты уверены, что нестабильная ситуация в Гаити сложилась из-за планов президента узурпировать власть.

Так, известный политический блогер Рустем Адагамов сообщил, что Моиз планировал провести в сентябре этого года референдум по поправкам в конституцию Гаити, которые упразднили бы национальный парламент. По мнению аналитика, глава государства при этом получил бы бессрочные президентские полномочия, то есть фактически стал бы диктатором.

Отметим, что первым из мировых лидеров соболезнования родным президента и народу Гаити высказал глава британского кабмина Борис Джонсон. Политик осудил убийство гаитянского лидера и заявил, что данное преступление "подрывает демократический порядок" в республике.