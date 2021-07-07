Оценены шансы Зеленского на новых выборах президента Украины

Социологи выяснили, есть ли у Владимира Зеленского шансы на новых выборах президента Украины.

Украинский институт будущего и New Image Marketing Group обнародовали данные опроса граждан. В исследовании, проводившемся с 18 по 28 июня, приняло участие более двух тысяч респондентов со всей страны, за исключением территорий ЛНР и ДНР (Луганской и Донецкой народных республик).



По словам аналитиков, если бы первый тур президентских выборов состоялся уже в это воскресенье, то больше всего голосов (30%) набрал бы Владимир Зеленский. На второй строчке оказался бы экс-глава страны Петр Порошенко (14%), на третьей – сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (13%).

Как сообщает издание "Гордон", если бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились во втором туре голосования, то победу одержал бы первый. Согласно результатам опроса, действующего президента поддержали бы больше половины избирателей – 66%. Шансов нет и у его другого политического оппонента – Бойко.

Несмотря на то что Владимир Зеленский остается самым популярным политиком на Украине, не все граждане положительно оценивают его деятельность на посту главы государства. Экономист Андрей Головачев ранее заявил, что страна зашла в тупик по многим направлениям из-за неразумной политики лидера.