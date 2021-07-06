Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Вторник
6 июля
Лента новостей
18:07
Бурунов обрушился на проникшую во МХАТ Бузову: Они людей обкрадывают
18:03
В Белоруссии вынесли приговор Виктору Бабарико: подробности
18:02
В Новосибирске пассажирка избила ногами глухонемого таксиста
17:55
Бородина рассказала о разделе имущества после развода с Омаровым
17:45
Психанула из-за Давы? Вскрылась причина обиды Бузовой на коллег по "Дому-2"
17:42
Политолог Болкунец предупредил Европу о риске конфликта из-за Лукашенко: Он живет войной
17:12
"Ну, Гарик. Ну, шалун": обнаружены свидетельства любовной связи Харламова со звездой "Крепостной"
17:07
"В чем сила, брат?": Цепкало призвал бороться с Лукашенко правдой
17:03
Поражено 75% легких: в семью Иды Галич пришла беда
16:59
Лазарев унизил Кудрявцеву на глазах у миллионов людей: Лучше промолчать
16:55
Умерла заслуженная артистка России
16:39
Разведенная Муцениеце захотела заняться сексом втроем
16:21
"Вышла замуж за собаку": Бортич в свадебном платье показала несчастного жениха
16:12
Белорусская оппозиция хочет "обескровить" режим Лукашенко
16:05
"Дерзайте, рискуйте, ставьте новые цели": президент Молодежной финансовой лиги о пользе работы в команде
15:56
"Как жарко": Ревва слил постельное фото с женой
15:54
В подмосковной квартире нашли труп девушки
15:47
"Суждено быть одной": эксперт озвучил прогноз на будущее пребывающей в коме МакSим
15:34
Открыла глаза: МакSим не может опомниться после комы
15:31
Потерявший Дитковските Чадов: Разрушить все легко, а склеить потом сложно
15:13
Состояние крайне тяжелое: жена Мамонова поделилась новостями из больницы
15:12
Порошенко подал в суд на Зеленского – подробности
14:59
Страдающая от болей Тодоренко заговорила о смерти: Она рядом
14:47
"Невероятно": дочь Толкалиной с "монобровью" всполошила россиян
14:39
Извинялся передо мной: Сафронов рассказал о ссоре с Меньшовым
14:37
"И мы так с Алешей": вдова Баталова посочувствовала потерявшей мужа Алентовой
14:28
Сафронов сообщил о разрушении памятников Табакову после признаний Прокловой: Громят везде!
14:28
Бросились на улицу, чтобы подышать: Куликова сообщила о произошедшем на площадке "Склифосовского"
14:22
СМИ: При крушении пассажирского Ан-26 на Камчатке погибли все 28 человек
14:12
Умер знаменитый музыкант Дживан Гаспарян
14:06
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:02
Убитая горем вдова Грачевского измотана смертью: Пусть боженька заберет в рай
13:52
Россиянам сообщили о предстоящем увеличении пенсий
13:52
Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Беззаконие и шантаж в международном масштабе
13:52
12 миллионов за один курс: звезда "Холостяка" стала зарабатывать большие деньги после расставания с Тимати
13:44
"Все тащит!": Фомин сдал Бузову с потрохами
13:36
"Легкие чистые": вскрылась шокирующая правда о смерти Меньшова
13:29
Вранье о Джулии Робертс: Мерьем Узерли из "Великолепного века" втянули в грязную игру
13:16
"Не надо учить меня жизни!": Бородина взорвалась из-за развода с Омаровым
13:10
Когда власти начнут ограничивать рост цен на продукты
13:04
Ходит без штанов и пускает слюни: Жасмин впервые рассказала об изнанке жизни с чемпионом России
12:59
Тайно стал отцом? Билана увидели гуляющим с детской коляской
12:28
"Умопомрачительный секс!": популярный актер обнародовал интимные подробности рухнувшего брака
12:23
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
12:16
Бородина влезла в разборки Бузовой и Кадони
12:10
"Пусть торчат": Нетребко пожаловалась на густую растительность
11:56
Невозможно с этим жить: Бурунов рассказал о страшном отчаянии и злоупотреблении алкоголем
11:49
"Показал свою сущность": известный певец поцеловал мужчину прямо на сцене
11:06
Закатил скандал прямо на сцене: всплыли шокирующие кадры с Меньшовым
11:02
Почему у 44-летнего Сергея Бурунова нет жены и детей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Латушко раскрыл детали спецоперации против ЕС под руководством сына Лукашенко
Отец перед смертью избил Владимира Меньшова
Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов
"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны
Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского
В Сети собирают деньги на похороны заразившегося коронавирусом Мамонова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"В чем сила, брат?": Цепкало призвал бороться с Лукашенко правдой

"В чем сила, брат?": Цепкало призвал бороться с Лукашенко правдой

Валерий Цепкало призвал создать общественный орган, чтобы отчитываться перед белорусами о затраченных деньгах – он хочет бороться с Лукашенко правдой

Продолжение: Политолог Болкунец предупредил Европу о риске конфликта из-за Лукашенко: Он живет войной
прочитано 299 раз

После масштабных акций протестов по итогам президентских выборов в Белоруссии прошел почти год, а ситуация в стране не изменилась. Этот факт вызывает раздражение у граждан, негативно настроенных к действующему режиму. Некоторые из них задали неудобные вопросы о расходовании денежных средств, предназначенных на арест "преступника номер один". Оправдываться пришлось автору инициативы Валерию Цепкало.

ПО ТЕМЕ

Белорусская оппозиция хочет "обескровить" режим Лукашенко

"Проиграл всем": Цепкало назвал Лукашенко пародией на человека

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Один из лидеров белорусской оппозиции запустил на своем ютуб-канале ролик с красноречивым названием "В чем сила, брат?" и, как бы отвечая на вопрос главного героя популярного российского фильма, призвал бороться с президентом Александром Лукашенко с помощью правды.

Цепкало пожаловался, что ни он, ни команда Светланы Тихановской, ни представители Виктора Бабарико, ни другие оппозиционные силы не получили денежных средств, якобы выделенных Соединенными Штатами и странами Евросоюза на реализацию демократических реформ в Белоруссии. Он отметил, что у граждан может сформироваться мнение, мол оппозиционеры получают миллионы долларов.

"Эти миллионы долларов мы используем, чтобы лежать на перинах, пить шампанское и заедать омарами", – пошутил Цепкало.

Он также заявил, что западные страны должны публично отчитаться, когда, кому и сколько денег они выделили. Политик подчеркнул, что намерен строить "прозрачную" Белоруссию. По его мнению, граждане, поддержавшие оппозиционных кандидатов, шли на определенные риски, поэтому имеют право знать, на какие цели расходуются финансовые средства. Цепкало призвал бороться с Лукашенко правдой.

Политик призвал Запад не скрывать, кому они оказывают денежную помощь. "Речь идет о десятках миллионов долларов", – отметил он. Также Цепкало подчеркнул, что этих денег хватило бы, чтобы отправить президента Лукашенко под Гаагский трибунал "три раза".

Оппозиционер предложил создать общественных орган, включающий представителей белорусских политических сил, гражданского общества и делегаты от стран, спонсирующих оппозицию. По его словам, эта организация нужна, чтобы отчитываться перед каждым "голодающим" белорусом "о каждой копейке". Именной этой правдой Цепкало, видимо, планирует бороться с Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: president.gov.by
Автор: 6 июля 2021, 17:07 Источник: YouTube-канал Валерия Цепкало ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Пусть торчат": Нетребко пожаловалась на густую растительность

Артистка отправилась в отпуск
Общество

"Дерзайте, рискуйте, ставьте новые цели": президент Молодежной финансовой лиги о пользе работы в команде

Финансист поделилась секретом успеха
Шоу-бизнес

"Потеряла родственника": Убитая горем Кравец предложила семье оплатить похороны Меньшова

Актриса в шоке от потери
Шоу-бизнес

Баснословные деньги и переезд из больницы: что скрывают представители находящейся в коме МакSим

Поклонники потеряли певицу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+