"В чем сила, брат?": Цепкало призвал бороться с Лукашенко правдой

Валерий Цепкало призвал создать общественный орган, чтобы отчитываться перед белорусами о затраченных деньгах – он хочет бороться с Лукашенко правдой

После масштабных акций протестов по итогам президентских выборов в Белоруссии прошел почти год, а ситуация в стране не изменилась. Этот факт вызывает раздражение у граждан, негативно настроенных к действующему режиму. Некоторые из них задали неудобные вопросы о расходовании денежных средств, предназначенных на арест "преступника номер один". Оправдываться пришлось автору инициативы Валерию Цепкало.

Один из лидеров белорусской оппозиции запустил на своем ютуб-канале ролик с красноречивым названием "В чем сила, брат?" и, как бы отвечая на вопрос главного героя популярного российского фильма, призвал бороться с президентом Александром Лукашенко с помощью правды.

Цепкало пожаловался, что ни он, ни команда Светланы Тихановской, ни представители Виктора Бабарико, ни другие оппозиционные силы не получили денежных средств, якобы выделенных Соединенными Штатами и странами Евросоюза на реализацию демократических реформ в Белоруссии. Он отметил, что у граждан может сформироваться мнение, мол оппозиционеры получают миллионы долларов.

"Эти миллионы долларов мы используем, чтобы лежать на перинах, пить шампанское и заедать омарами", – пошутил Цепкало.

Он также заявил, что западные страны должны публично отчитаться, когда, кому и сколько денег они выделили. Политик подчеркнул, что намерен строить "прозрачную" Белоруссию. По его мнению, граждане, поддержавшие оппозиционных кандидатов, шли на определенные риски, поэтому имеют право знать, на какие цели расходуются финансовые средства. Цепкало призвал бороться с Лукашенко правдой.

Политик призвал Запад не скрывать, кому они оказывают денежную помощь. "Речь идет о десятках миллионов долларов", – отметил он. Также Цепкало подчеркнул, что этих денег хватило бы, чтобы отправить президента Лукашенко под Гаагский трибунал "три раза".

Оппозиционер предложил создать общественных орган, включающий представителей белорусских политических сил, гражданского общества и делегаты от стран, спонсирующих оппозицию. По его словам, эта организация нужна, чтобы отчитываться перед каждым "голодающим" белорусом "о каждой копейке". Именной этой правдой Цепкало, видимо, планирует бороться с Лукашенко.