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Политика
Безопасные выборы: инициативу "Единой России" поддержали пять партий

Безопасные выборы: инициативу "Единой России" поддержали пять партий

Обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм взяли на себя ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зеленые". Безопасность граждан должна стать приоритетом для партий, отметил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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"Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании", – сказал сенатор.

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"Единая Россия" призвала все партии поддержать безопасные выборы

 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

Зампред Центризбиркома Николай Булаев назвал инициативу "ЕР" правильной и своевременной. ЦИК поддерживает подписание соглашения, добавил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выступающие против соглашения партии занимают разрушительную позицию. "Нас объединяет борьба за здоровье наших граждан", – подчеркнул он.

Глава партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал все политсилы присоединиться к соглашению. В "Гражданской платформе" заверили, что будут выполнять все договоренности.

Фото: Андрей Никеричев/ АГН "Москва"

"Единая Россия" 20 июля призвала все партии поддержать соглашение "За безопасные выборы!". Политсилам предлагается осознанно подойти к организации избирательного процесса: соблюдать антиковидные нормы, свести количество массовых мероприятий к минимуму, обеспечить кандидатов, агитаторов и членов избирательных штабов средствами индивидуальной защиты.

Выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Также состоятся региональные и муниципальные кампании.

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Фото: er.ru
Автор: 27 июля 2021, 16:52 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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