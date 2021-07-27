Безопасные выборы: инициативу "Единой России" поддержали пять партий

"Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании", – сказал сенатор.
Зампред Центризбиркома Николай Булаев назвал инициативу "ЕР" правильной и своевременной. ЦИК поддерживает подписание соглашения, добавил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выступающие против соглашения партии занимают разрушительную позицию. "Нас объединяет борьба за здоровье наших граждан", – подчеркнул он.
Глава партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал все политсилы присоединиться к соглашению. В "Гражданской платформе" заверили, что будут выполнять все договоренности.
"Единая Россия" 20 июля призвала все партии поддержать соглашение "За безопасные выборы!". Политсилам предлагается осознанно подойти к организации избирательного процесса: соблюдать антиковидные нормы, свести количество массовых мероприятий к минимуму, обеспечить кандидатов, агитаторов и членов избирательных штабов средствами индивидуальной защиты.
Выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Также состоятся региональные и муниципальные кампании.
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Сын Шепелева просто копия Фриске