Безопасные выборы: инициативу "Единой России" поддержали пять партий

Обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм взяли на себя ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зеленые". Безопасность граждан должна стать приоритетом для партий, отметил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

