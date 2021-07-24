"Это элементы великой игры": экс-депутат Рады уверен, что Зеленскому все сойдет с рук

Украинский президент Владимир Зеленский умеет вовремя прикинуться дурачком, поэтому его не пугает никакой компромат.

С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Ярослав Гинка, также занимавший пост помощника первого замглавы при Администрации экс-президента страны Петра Порошенко.

По его словам, в стране наблюдается ситуация, когда "от кормушки" были убраны одни, и поставлены другие, одних контрабандистов убрали, забрав потоки по товарам из Турции, табачным изделиям, топливу, и поставили своих контрабандистов.

По мнению бывшего депутата, Владимир Зеленский может надолго остаться у власти, так как ему сходит с рук все что угодно. Он подчеркнул, что президент Украины — закомплексованный человек, который может стать политиком с комплексом Наполеона.

Гинка отметил, что олигархи уже не смеются над украинским президентом как раньше. Теперь им стало уже страшно. А случай с Медведчуком напугал их еще больше.

Экс-депутат также выразил уверенность в том, что у многих уже есть серьезный компромат на Владимира Зеленского, в том числе у России, но его это не пугает. Причина в том, что президент Украины очень грамотно играет свою роль. По словам Гинки, Зеленский всегда может сказать гражданам, мол да, я вот такой, какой есть, вы сейчас на экранах увидите про меня нечто плохое, но это все перевернули, чтобы уничтожить меня. И в итоге действующему главе государства все сходит с рук. Кроме того, по словам экс-депутата, Владимир Зеленский настолько непредсказуемый, что никто не знает, что он может сделать завтра.