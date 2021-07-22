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Политика
Экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко

Экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа США заявил о необходимости давить на президента Белоруссии Лукашенко, пока он не уйдет.
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Бывший помощник американского госсекретаря, а ныне преподаватель Международного университета Флориды Дэвид Крэймер во время интервью на радио призвал власти Соединенных Штатов поставить по отношению к президенту Белоруссии и действующему политическому режиму четыре цели. Дипломат призвал надавить на Александра Лукашенко, чтобы добиться его отставки. Об этом сообщает портал UDF.BY.

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Крэймер оценил деятельность администрации президента США Джо Байдена во взаимоотношениях с белорусским режимом на семь баллов из десяти. Он похвалил действующего американского посла, работающего в Белоруссии за активные встречи с представителями оппозиции. "Думаю, что она делает очень эффективную работу", – отметил дипломат.

Меж тем, по словам Крэймера, с белорусским президентом невозможно выстроить диалог. В этой связи, экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко и таким образом добиться его отставки.

"С Лукашенко невозможно иметь диалог. На него нужно давить до того момента, пока он не увидит, что ему нужно уходить", – заявил Крэймер

Кроме того, дипломат подчеркнул, что в Белоруссии будущего не должно быть места для Лукашенко. Он призвал в дальнейшем не допускать главу республики до выборов.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 21:49 Источник: UDF.BY ✓ Надежный источник

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