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Политика
Собянин дал старт предвыборной кампании "Единой России" в столице

Собянин дал старт предвыборной кампании "Единой России" в столице

Мэр Москвы и лидер столичного списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин в ходе встречи с кандидатами и сторонниками дал старт избирательной кампании партии.
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"Единая Россия" – партия, которая может взяться за дело и решить его, которая не занимается популизмом, не обещает ничего лишнего, но решает проблемы в общей команде, отметил Собянин. Другой такой силы нет, подчеркнул градоначальник.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Он напомнил, что "Единая Россия" состоит не только из депутатов Госдумы, но и представителей местного самоуправления, гордумы. "Это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда", – сказал Собянин.

Ни одна программа не была остановлена даже несмотря на сложность пандемии, подчеркнул столичный градоначальник. Он выразил уверенность, что Москва станет самым динамично развивающимся мегаполисом планеты.

"Очень мало мировых городов могут сравниться с нами: с динамикой, с темпами развития, с теми изменениями, которые есть", – отметил градоначальник.

Темпы развития Москвы таковы, что через пять лет столица станет совершенно другим городом – еще более лучшим и комфортным, убежден градоначальник.

Для того, чтобы претворить эти планы в жизнь, нужно доверие людей, которые проголосуют за "Единую Россию". "И дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город", – добавил мэр.

Собянин указал на важность обсуждения имеющихся проблем. Необходимо говорить о том, что сделано и что можно сделать. "Единая Россия" способна менять Москву и решать проблемы, подчеркнул градоначальник.

Напомним, что 16 июня на XXVI Конференции московского отделения партии "Единая Россия" Сергей Собянин представил программу развития столицы. Главные пункты: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух.

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Фото: moscow.er.ru
Автор: 17 июля 2021, 11:07 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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