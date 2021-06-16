В региональном отделении "ЕР" в Москве представили предвыборную программу

В ходе XXVI Конференции московского отделения партии "Единая Россия" Сергей Собянин представил программу развития столицы

15 июня на XXVI Конференции московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" член Бюро Высшего совета "ЕР", мэр Москвы Сергей Собянин представил программу развития столицы. Примечательно, что ее основными приоритетами стали реальные потребности и запросы москвичей.

Главные пункты программы: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух.

"Сегодня мы хотим создать город вокруг человека, — сказал Сергей Собянин. — Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных — от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого — человек. Каждый житель Москвы", – заявил Сергей Собянин.

Приоритетным направлением деятельности "Единая Россия" считает борьбу с коронавирусом, в первую очередь, чтобы москвичи как можно скорее вернулись к нормальной жизни. Важно также возобновить рост экономики, доходов горожан и бизнеса. Для этого партия намерена добиваться повышения зарплат врачей, учителей и других работников бюджетной сфера.

"ЕР" выступает за обеспечение регулярной индексации столичной доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения. Кроме того, подчеркивается необходимость создания максимально эффективной системы помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам, горожанам, испытывающим сложности в поисках работы.

На сайте "Единой России" отмечается, что столичное здравоохранение станет персональным. Для этого каждый москвич получит возможность полного медобследования с личными врачами телемедицинского центра. Кроме того, горожане смогут пользоваться передовыми медицинскими технологиями в шаговой доступности – в поликлиниках рядом с домом.

Будет построено 30 поликлиник и модернизировано более 130 действующих, там обновят 90% оборудования. В каждой поликлинике будут работать востребованные врачи.

"До 2024 года планируется построить более 1 млн квадратных метров медицинских объектов, в том числе 6 суперсовременных станций скорой помощи, стационарных, 6 многопрофильных корпусов больниц (новая инфекционная больница №1, многопрофильный комплекс больницы святого Владимира, новый онкокорпус в МКНЦ им. Логинова, травматологоортопедический корпус ГКБ №31, корпус лучевой терапии ГКБ №57 им. Плетнева, неонатальный корпус ГКБ им. Виноградова), а также центры эндоскопии", – говорится на сайте.

В "ЕР" считают главной задачей построение системы образования с учетом потребностей экономики и промышленности Москвы. Это необходимо, чтобы каждый школьник получил современные навыки и компетенции, в том числе цифровые. "Партия делает ставку на индивидуальные образовательные траектории с подборкой контента и использованием современных инструментов".

Кроме того, "Единая Россия" восполнит нехватку детских садов и школ. Их построят в районах, где ощущается нехватка образовательных учреждений. Традиционные уроки дополнит Московская электронная школа – уникальный источник качественных и разнообразных знаний.

Одним из главных направлений деятельности партии в сфере социальной защиты станут индивидуальный подход к заботе о социально незащищенных гражданах, а также поддержка людей и организаций, которые ставят перед собой задачу помощи ближнему.

"Современные технологии должны прийти на помощь жителям – горожане должны забыть о походах в присутственные места и сборе документов. Вся помощь людям с особенностями здоровья должна стать персонализированной, начиная с рождения. Каждая общественная организация Москвы сможет получить поддержку, создавая проекты, полезные городу и его жителям, а каждый неравнодушный москвич будет знать, как стать волонтером, как стать нужным окружающим его людям", – отмечают в "ЕР".

Подчеркивается, что быстрый и комфортный транспорт должен быть в шаговой доступности для каждого москвича. Для этого 90% жителей столицы получат метро рядом с домом. С 2030 года наземный транспорт станет экологичным.

Вообще, экология и городская среда также являются приоритетами "ЕР". Отмечается, что каждый район столицы получит план развития с учетом пожеланий москвичей. Городские инженерные сети модернизируют для бесперебойной работы 24/7. Природные парки сохранят в полном объеме. Примечательно, что "Единая Россия" реализует проект вторичного оборота отходов, благодаря чему доля их утилизации вырастет до 36%, а доли сортировки – до 60%.

Конечно, важнейшим приоритетом "ЕР" можно назвать безопасность москвичей. Ею займутся профессионалы с лучшим оснащением и технологиями. Партия намерена добиваться улучшения материальной базы и соцподдержки личного состава МЧС, московской полиции, Росгвардии и оперативных служб столицы.

В планах "Единой России" обеспечение москвичей современным комфортным и качественным жильем. Отмечается, что "миллионы горожан должны получить возможность улучшить свои жилищные условия. Объем вводимого жилья должен превысить показатели 2010 года в 2,4 раза, а сам жилой фонд столицы должен увеличиться на 22%".