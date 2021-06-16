В региональном отделении "ЕР" в Москве представили предвыборную программу

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Среда
16 июня
Лента новостей
12:40
Кому опасно загорать: мнение косметолога
12:29
"Эти девки деньги ему давали": экс-супруга заявила о чудовищных изменах Сличенко
12:27
Макфол объяснил, почему Путин и Байден не проведут пресс-конференцию
12:25
Третья свадьба с одним и тем же мужчиной? Звезда "Великолепного века" отправилась на курорт с бывшим
12:17
Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
12:16
В России хотят создать единую систему видеонаблюдения
11:50
Впервые за 40 лет: тяжелобольная Крючкова выйдет на сцену столичного театра
11:41
Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
11:29
Муцениеце о проблемах в сексе: Сама разбирайся с тем, как меня ублажать
11:24
Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк
11:21
Пригожин откровенно о желании испражниться на Красной площади: Говорить будут все
11:08
Обедневшая Волочкова объявила о поиске жильцов в разваливающийся дом за баснословные деньги
10:42
В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса
10:41
Рухнул 16-летний брак звезды "Бедной Насти" и "Не родись красивой"
10:40
"Налетела, ударила по голове": Макеева сцепилась с соперницей на глазах у счастливого мужа
10:31
Россиян предупредили о риске повторного заражения COVID-19 из-за мутаций вируса
10:09
"Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта
10:00
Проветриваю: раскорячившийся Фомин вывалил хозяйство на солнышко
09:54
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
09:26
"Плюет в глаза и призывает пить его мочу": Пригожин безжалостно раскатал Моргенштерна
09:10
Удовлетворенный Николаев на радостях высунул язык
09:05
"Требуется помощь нарколога": Солнцев после коньячного скандала заявил о неадеквате Бузовой
08:33
Лолита заговорила о разводе Пугачевой: Еще никто не знал
08:13
В США назвали время встречи Путина и Байдена
08:11
"Ничего не получается с жизнью": гниющая заживо Аршавина сделала жуткое признание
08:04
Встреча года: что и как будут обсуждать Путин и Байден
06:09
"Неуважение к зрителям": Рыжего из "Иванушек" обвинили в недостойном поведении
04:02
Галлюцинации и лечение у психотерапевта: изувечившая себя дочь Майкла Джексона пытается выжить
02:11
"Рассчитывала на признание": провалившуюся с треском Бузову вывели на чистую воду
23:57
Зеленский: Украина заслуживает большего
22:15
"Хочу быть максимально откровенной": естественная Тодоренко шокировала публику честными кадрами
21:48
Богатейший россиянин готов поделиться прибылью ради спасения от роста налогов в стране
21:39
Певицу МакSим экстренно госпитализировали со страшным диагнозом
21:37
Глава Ryanair: На пилотов рейса с Протасевичем оказывалось "значительное давление"
21:00
Сильно растолстевшая Джанабаева поразила публику изменениями во внешности
20:31
Презревший память о Фриске Шепелев проигнорировал важную дату
20:17
Российские дети начали болеть COVID-19 в тяжелой форме
20:00
"Все на одно лицо": звезду "Дома-2" перестали узнавать после манипуляций со внешностью
19:43
Побелевшая Чулпан Хаматова не смогла спрятать от зрителей округлившийся живот
19:43
Врач рассказала об опасности семечек для здоровья: Можно сломать зуб
19:35
"Посмотрите, как я борюсь с раком мозга": Розенбаум ответил обеспокоенным поклонникам
19:14
Подъем заболеваемости COVID-19 в России объяснили появлением "московского" штамма
18:55
Семенович потребовала от продюсера "Блестящих" полмиллиона рублей
18:51
"Это измена": принца Гарри поймали на предательстве Меган Маркл
18:49
Белый дом: Встреча Путина и Байдена может продлиться до 5 часов без перерыва на обед
18:10
Нежелание принимать Украину в НАТО связали с Россией
18:06
"Одна не останется": появились данные о разводе Бородиной
18:03
Склонение к сексу и долг в 95 миллионов: Волочкова предала огласке содомию в Большом театре
17:46
"Удалось поглумиться над американцами": политолог Лукьянов оценил юмор Путина в интервью NBC
17:26
Совсем не изменились: трогательное воссоединение звезд "Дневников вампира" взорвало Сеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
В региональном отделении "ЕР" в Москве представили предвыборную программу

В региональном отделении "ЕР" в Москве представили предвыборную программу

В ходе XXVI Конференции московского отделения партии "Единая Россия" Сергей Собянин представил программу развития столицы
прочитано 247 раз

15 июня на XXVI Конференции московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" член Бюро Высшего совета "ЕР", мэр Москвы Сергей Собянин представил программу развития столицы. Примечательно, что ее основными приоритетами стали реальные потребности и запросы москвичей.

ПО ТЕМЕ

Собянин: Умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Главные пункты программы: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух.

"Сегодня мы хотим создать город вокруг человека, — сказал Сергей Собянин. — Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных — от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого — человек. Каждый житель Москвы", – заявил Сергей Собянин.

Приоритетным направлением деятельности "Единая Россия" считает борьбу с коронавирусом, в первую очередь, чтобы москвичи как можно скорее вернулись к нормальной жизни. Важно также возобновить рост экономики, доходов горожан и бизнеса. Для этого партия намерена добиваться повышения зарплат врачей, учителей и других работников бюджетной сфера.

"ЕР" выступает за обеспечение регулярной индексации столичной доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения. Кроме того, подчеркивается необходимость создания максимально эффективной системы помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам, горожанам, испытывающим сложности в поисках работы.

На сайте "Единой России" отмечается, что столичное здравоохранение станет персональным. Для этого каждый москвич получит возможность полного медобследования с личными врачами телемедицинского центра. Кроме того, горожане смогут пользоваться передовыми медицинскими технологиями в шаговой доступности – в поликлиниках рядом с домом.

Будет построено 30 поликлиник и модернизировано более 130 действующих, там обновят 90% оборудования. В каждой поликлинике будут работать востребованные врачи.

"До 2024 года планируется построить более 1 млн квадратных метров медицинских объектов, в том числе 6 суперсовременных станций скорой помощи, стационарных, 6 многопрофильных корпусов больниц (новая инфекционная больница №1, многопрофильный комплекс больницы святого Владимира, новый онкокорпус в МКНЦ им. Логинова, травматологоортопедический корпус ГКБ №31, корпус лучевой терапии ГКБ №57 им. Плетнева, неонатальный корпус ГКБ им. Виноградова), а также центры эндоскопии", – говорится на сайте.

В "ЕР" считают главной задачей построение системы образования с учетом потребностей экономики и промышленности Москвы. Это необходимо, чтобы каждый школьник получил современные навыки и компетенции, в том числе цифровые. "Партия делает ставку на индивидуальные образовательные траектории с подборкой контента и использованием современных инструментов".

Кроме того, "Единая Россия" восполнит нехватку детских садов и школ. Их построят в районах, где ощущается нехватка образовательных учреждений. Традиционные уроки дополнит Московская электронная школа – уникальный источник качественных и разнообразных знаний.

Одним из главных направлений деятельности партии в сфере социальной защиты станут индивидуальный подход к заботе о социально незащищенных гражданах, а также поддержка людей и организаций, которые ставят перед собой задачу помощи ближнему.

"Современные технологии должны прийти на помощь жителям – горожане должны забыть о походах в присутственные места и сборе документов. Вся помощь людям с особенностями здоровья должна стать персонализированной, начиная с рождения. Каждая общественная организация Москвы сможет получить поддержку, создавая проекты, полезные городу и его жителям, а каждый неравнодушный москвич будет знать, как стать волонтером, как стать нужным окружающим его людям", – отмечают в "ЕР".

Подчеркивается, что быстрый и комфортный транспорт должен быть в шаговой доступности для каждого москвича. Для этого 90% жителей столицы получат метро рядом с домом. С 2030 года наземный транспорт станет экологичным.

Вообще, экология и городская среда также являются приоритетами "ЕР". Отмечается, что каждый район столицы получит план развития с учетом пожеланий москвичей. Городские инженерные сети модернизируют для бесперебойной работы 24/7. Природные парки сохранят в полном объеме. Примечательно, что "Единая Россия" реализует проект вторичного оборота отходов, благодаря чему доля их утилизации вырастет до 36%, а доли сортировки – до 60%.

Конечно, важнейшим приоритетом "ЕР" можно назвать безопасность москвичей. Ею займутся профессионалы с лучшим оснащением и технологиями. Партия намерена добиваться улучшения материальной базы и соцподдержки личного состава МЧС, московской полиции, Росгвардии и оперативных служб столицы.

В планах "Единой России" обеспечение москвичей современным комфортным и качественным жильем. Отмечается, что "миллионы горожан должны получить возможность улучшить свои жилищные условия. Объем вводимого жилья должен превысить показатели 2010 года в 2,4 раза, а сам жилой фонд столицы должен увеличиться на 22%".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: moscow.er.ru
Автор: 16 июня 2021, 11:46 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств

Артистка долго терпела
Шоу-бизнес

"Ничего не получается с жизнью": гниющая заживо Аршавина сделала жуткое признание

Больная ставит точку
Шоу-бизнес

Лолита заговорила о разводе Пугачевой: Еще никто не знал

Примадонна боялась сплетен
Шоу-бизнес

"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ

Звезда поразила изменениями

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+