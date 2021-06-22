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Политика
В день начала ВОВ Латушко сравнил Лукашенко с Гитлером

В день начала ВОВ Латушко сравнил Лукашенко с Гитлером

Павел Латушко заявил, что Лукашенко копирует в своих действиях Гитлера
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Бывший белорусский дипломат Павел Латушко, лишившийся своего ранга из-за поддержки протестующих в 2020 году, сравнил президента Александра Лукашенко с руководителем фашисткой Германии Адольфом Гитлером. Примечательно, что столь громкое заявление политик сделал не когда-нибудь, а в день 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Павел Латушко 22 июня через свой ютуб-канал обратился к белорусам по случаю скорбной даты – годовщины начала ВОВ. Он перечислил негативные черты, присущие фашисткой Германии, среди которых пренебрежение правами человека, дискриминации, отсутствие свободных СМИ, фальсификации на выборах, тотальная коррупция и кумовство, строительство концлагерей, а также пытки и убийства мирных граждан.

Политик подчеркнул, что вышеуказанное как 80 лет назад происходило в Германии, так и сейчас, 80 лет спустя, происходит в Белоруссии. Латушко заявил, что "диктатор" Лукашенко копирует диктатора Гитлера.

В то же время, по мнению оппозиционера, государственная пропаганда Белоруссии злоупотребляет темой войны для коростных целей, когда называет действующий политический режим наследником победы. Латушко сделал второе громкое заявление:

"Да, они наследники, но не победы, а фашизма".

Политик с определенной долей иронии напомнил, что в 2020 году во время протестов в Белоруссии президент Александр Лукашенко произнес фразу "Время такое сейчас, не до законов". Примечательно, что эти же слова звучали в кинофильме "Нюрнбергский процесс".

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Фото: president.gov.by
Автор: 22 июня 2021, 21:01 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник

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