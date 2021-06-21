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Политика
Володин поблагодарил Путина за диалог с депутатами

Володин поблагодарил Путина за диалог с депутатами

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами в понедельник, 21 июня, отметил эффективную работу Госдумы седьмого созыва. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил главу государства за высокую оценку и постоянный диалог с парламентариями.
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Достичь таких результатов парламентариям помог консенсус, на основе которого между фракциями был выстроен диалог, отметил председатель ГД.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"И этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие о необходимости его не просто выстраивать, а делать это на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции, несмотря на то, что не у всех есть большинство», — сказал спикер.

Представители всех фракций могли участвовать в обсуждении вопросов в ГД, в руководстве ключевых комитетов и в Совете палаты, отметил Володин.
Несмотря на принадлежность к разным фракциям, седьмая Дума сделала все для конструктивного обсуждения вопросов, а по ключевым моментам была консолидация – порядка 80%, подчеркнул спикер.

Парламентарии объединились, когда речь шла о защите интересов страны, борьбе с пандемией, поддержке предложений президента, добавил Володин.

Председатель ГД напомнил, что по предложению главы государства, закрепленному в Конституции, часть президентских полномочий перешла гражданам. Теперь через депутатов Госдумы они утверждают состав правительства. Взаимодействие с кабмином вышло на новый уровень, констатировал Володин.

«Когда мы говорим о результатах работы, это во многом, уважаемый Владимир Владимирович, итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и парламентской системы», — отметил спикер.

Володин поблагодарил президента за постоянный диалог с Думой. "Вы всегда поддерживаете и депутатов, и фракции, когда перед ними стоят сложные задачи», — заключил председатель ГД.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 21 июня 2021, 18:10

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