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Политика
Володин подвел итоги работы Госдумы VII созыва

Володин подвел итоги работы Госдумы VII созыва

Государственная Дума 17 июня провела последнее пленарное заседание весенней сессии и текущего созыва. Итоги работы депутатского корпуса подвел спикер ГД Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин поблагодарил журналистов за освещение работы ГД
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Разбор законодательных завалов

Дума седьмого созыва провела 427 пленарных заседаний, на которых рассматривалось более 6,4 тысячи законопроектов. Из них депутаты приняли 41% – 2672 документа, уточнил Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Помимо вносимых законопроектов, парламентарии активно работали над инициативами, перешедшими от прошлых созывов. Так называемые законодательные завалы скапливались с 1993 года.

Депутатам предстояло рассмотреть 2020 таких законопроектов. Сейчас от них осталось 1,3% – 26 документов. Госдума седьмого созыва оставляет следующему депутатскому корпусу в два раза меньше законопроектов, чем получила от шести предыдущих.

"Надо было каждый закон изучить, там, где есть разумное, поддержать — и мы с вами это сделали. Не все законы отклонялись. Но были и те, которые просто морально устарели», — отметил Володин.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Изменение Конституции

По инициативе президента Владимира Путина в прошлом году были приняты поправки к Конституции. Спикер уточнил, что в развитие новых положений основного закона депутаты приняли 27 нормативно-правовых актов.

Володин отметил, что поправки наполнили принципы социального государства более широким содержанием, повысили стандарты жизни граждан, определили детей и защиту семейных ценностей важнейшими приоритетами государственной политики, расширили гарантии качественной медицинской помощи, защитили историческую память, суверенитет и территориальную целостность страны.

Кроме того, поправки создали условия для повышения качества работы органов госвласти, подчеркнул председатель ГД. "Наделили Совет Федерации, Государственную Думу новыми полномочиями», — напомнил он.

Фото: duma.gov.ru

Повышение качества законопроектов

Увеличение законов прямого действия позволило повысить качество принимаемых законов. Володин уточнил, что по итогам прошедшего полугодия доля таких инициатив составила 67,5%.

Спикер напомнил, что задачу принимать больше законов прямого действия поставил президент. Граждане ждут от депутатов именно такого подхода, сказал Володин.

Также он сообщил, что ГД вышла на системное принятие взаимоувязанных законов. «Правоприменительная практика и отзывы людей подтвердили эффективность такого подхода», — подчеркнул спикер.

В условиях пандемии депутаты уделяли особое внимание вопросам поддержки граждан и бизнеса, развитию экономики и социальной сферы. Также приоритетом было законодательное обеспечение реализации посланий президента.

Социально значимые законы

Увеличилось количество социально значимых законов. В среднем число таких инициатив составляло 21,5%, в весеннюю сессию – 33%.

Они решают повседневные проблемы людей, затрагивают вопросы образования, здравоохранения, ЖКХ, взаимодействия граждан с государственными структурами, перечислил спикер.

Володин напомнил о принятии 109 законов для поддержки семей, материнства и детства. Депутаты занимались решением проблемы обманутых дольщиков, принимали закон о реновации в Москве.

Вместе с парламентариями на заседаниях ГД эти вопросы обсуждали простые граждане. Законы принимались с учетом мнений людей.

«Мы стали впервые проводить парламентские слушания по ключевым вопросам. Такой вопрос мы обсуждали с обманутыми дольщиками, когда эта тема захлестнула многие регионы", – отметил Володин.

Фото: duma.gov.ru

Работа с обращениями граждан

За пять лет в Думу седьмого созыва поступило более миллиона обращений от граждан. Это в 2,5 раза больше, чем за время работы прошлого депутатского корпуса, подчеркнул спикер.

Увеличение количества обращений говорит о повышении эффективности работы депутатов, является показателем ответственного отношения парламентариев к взаимодействию с избирателями, убежден председатель ГД. "Запрос на такой диалог растет", – констатировал он.

Володин напомнил, что президент неоднократно указывал депутатам на важность общения и встреч с людьми. "Чтобы лучше понимать проблемы, оказывать помощь в их решении", – сказал спикер.

Диалог с правительством

Взаимодействие Госдумы и кабинета министров за последние пять лет вышло на качественно новый уровень, оценил Володин. Депутаты вместе с правительством делают все, чтобы оперативно принять законы для реализации поставленных президентом задач, отметил спикер.

По его словам, правительство во главе с Дмитрием Медведевым и Михаилом Мишустиным выстроило с Думой конструктивные отношения. Диалог с кабмином особенно важен во время принятия закона не прямого действия, для реализации которого нужны подзаконные акты, сказал председатель ГД.

«Диалог с Правительством – сейчас об этом можно говорить — перешел на другой качественный уровень. Это важно, особенно сегодня, когда перед страной стоят серьезные вызовы», — подчеркнул Володин.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 14:59 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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