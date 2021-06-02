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Политика
В США заявили о превращении Байдена в "мальчика на побегушках" для Кремля

В США заявили о превращении Байдена в "мальчика на побегушках" для Кремля

Американский аналитик Том Роган считает, что президент США Джо Байден наплевал на интересы своего народа.
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По мнению эксперта, американский лидер "пресмыкается" перед российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитик обвинил Джо Байдена в том, что он пожертвовал интересами Соединенных Штатов и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля.

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Роган отметил, что глава Белого дома преподнес несколько подарков Москве. В частности, Байден отказался вводить новые ограничения против строящегося газопровода "Северный поток – 2" и аннулировал разрешение нефтяной компании Delta Crescent Energy на работу в Сирии.

Аналитик полагает, что Байден пытается всеми возможными способами завоевать расположение Путина. Роган не исключил, что американский президент мог умолять российского коллегу о встрече. Напомним, что переговоры двух лидеров пройдут 16 июня в швейцарской Женеве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран обсудят тему кибербезопасности. Вместе с этим пресс-секретарь уточнил, что говорить о полноформатном сотрудничестве России и США в сфере информационной безопасности преждевременно.

Ожидается, что Джо Байден и Владимир Путин также обсудят стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и региональные конфликты.

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Фото: CNP / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 17:21 Источник: Washington Examiner ✓ Надежный источник

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