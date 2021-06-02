В США заявили о превращении Байдена в "мальчика на побегушках" для Кремля

По мнению эксперта, американский лидер "пресмыкается" перед российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитик обвинил Джо Байдена в том, что он пожертвовал интересами Соединенных Штатов и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля.
Роган отметил, что глава Белого дома преподнес несколько подарков Москве. В частности, Байден отказался вводить новые ограничения против строящегося газопровода "Северный поток – 2" и аннулировал разрешение нефтяной компании Delta Crescent Energy на работу в Сирии.
Аналитик полагает, что Байден пытается всеми возможными способами завоевать расположение Путина. Роган не исключил, что американский президент мог умолять российского коллегу о встрече. Напомним, что переговоры двух лидеров пройдут 16 июня в швейцарской Женеве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран обсудят тему кибербезопасности. Вместе с этим пресс-секретарь уточнил, что говорить о полноформатном сотрудничестве России и США в сфере информационной безопасности преждевременно.
Ожидается, что Джо Байден и Владимир Путин также обсудят стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и региональные конфликты.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Что думаете по поводу Лукашенко?
Не могу начать новые отношения
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Непереносимость лактозы
Гадание
Отдых в России это дно