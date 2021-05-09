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Политика
Порошенко просил Байдена увидеться с Зеленским до его встречи с Путиным

Порошенко просил Байдена увидеться с Зеленским до его встречи с Путиным

Петр Порошенко передавал Байдену просьбу как можно скорее встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал сам политик.
прочитано 387 раз

Последнее время бывший президент Украины Петр Порошенко стал часто появляться в медийном поле. Многие политологи связывают это с тем, что он хочет составить конкуренцию Владимиру Зеленскому на будущих выборах.

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В качестве подтверждения этой теории приводят тот факт, что прибывший в Незалежную госсекретарь США Энтони Блинкен первым делом встретился с Петром Алексеевичем. Теперь стали известны некоторые подробности беседы двух политиков.

Сообщается, что Порошенко попросил Блинкена передать Байдену просьбу о том, что встречу с Зеленским нужно провести как можно скорее. Экс-глава Украины хотел, чтобы действующего президента пригласили в Вашингтон до того, как лидер демократов устроит саммит с Владимиром Путиным.

Кроме того, Порошенко не теряет надежду на то, что можно добиться приглашения Зеленского на саммит НАТО. Стоит отметить, что в данном мероприятии участие Украины не предполагается.

Порошенко также назвал причину, по которой Украина не дождалась приглашения. Политик убежден, что всему виной неэффективная работа государственных институтов, а также провал оборонных и антикоррупционных реформ.

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Петр Порошенко. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 14:07 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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