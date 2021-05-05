В Банги жестко раскритиковали RFI за фейк о российских инструкторах в ЦАР

Публикация французской радиостанции RFI о вооруженных силах Центральноафриканской Республики и союзниках является частью целенаправленной работы против африканского государства.



Так вышедшее «расследование» оценил пресс-секретарь правительства Центральноафриканской Республики Анж Максим Казагуи. Он заявил, что власти ЦАР удивлены вышедшим материалом, направленным против Банги и союзников.

По мнению представителя центральноафриканского правительства, цель этого материала – помешать вооруженным силам страны в борьбе с боевиками. Он рассказал, что руководство ЦАР приняло решение создать специальную комиссию для проведения расследования инцидентов, описанных в публикации.

Журналисты RFI сфабриковали материал, в котором рассказывается об инцидентах, к которым якобы имеют отношение российские инструкторы, работающие в республике.

Чтобы придать сенсационности этой работе россиян причислили к «ЧВК Вагнера». Это стандартный ход ангажированных СМИ в случае, когда речь идет о россиянах, находящихся на территории африканского континента.