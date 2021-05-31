В Кремле прокомментировали идею заставить металлургов возвращать свехдоходы стране

Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-премьера о "нахлобучивании" страны на деньги.



Российский вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в "нахлобучивании" страны на огромные деньги. По мнению политика, эти люди обязаны возместить России сто миллиардов рублей сверхдоходов.



Дело в том, что из-за объявленной ВОЗ во всем мире эпидемии коронавируса доходы металлургических компаний значительно возросли. Такая картина сложилась из-за увеличения цен повсеместно. Вырученные деньги металлурги обязаны возместить государству в качестве налогов, считает вице-премьер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня прокомментировал эту информацию. По его словам, лидер страны уведомлен о словах Андрея Белоусова. Сейчас правительство совместно с представителями бизнеса прорабатывает данный вопрос. По словам пресс-секретаря, в сложившейся ситуации не стоит назначать виноватых, это экономика, которая зависит от многих факторов.

"Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги, и, если возникает диспропорция, государство ее выравнивает", — сказал пресс-секретарь.

Стоит отметить, что после выступления Белоусова котировки акций металлургических компаний на Мосбирже обвалились. Бумаги «Северстали» снизились на 4,68 процента, а акции Новолипецкого металлургического комбината потеряли 0,87 процента. Бумаги Магнитогорского металлургического комбината также снизились в стоимости на 0,96 процента.