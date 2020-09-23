Володин призвал депутатов предложить свои варианты пополнения бюджета

Ранее на пленарном заседании депутат Валерий Гартунг предложил отменить налоговый маневр и возврат НДС экспортерам сырья.
Вячеслав Володин прокомментировал законопроект о лишении нефтяников льгот и инициативу о повышении акцизов на сигареты на 20% со следующего года.
"Вот мы предлагаем эти решения – изъять сверхдоходы у табачников, у нефтяников, а если у вас есть другое предложение – предлагайте его", – сказал Володин.
Необходимо проконтролировать, чтобы не произошло повышения конечной стоимости сигарет для потребителей, отметил Володин. "А вот сверхдоходы были изъяты в ситуации непростой", – добавил спикер.
Он напомнил о непростой экономической ситуации и добавил, что в СССР и в 90-е годы вопросы наполнения бюджета решались за счет граждан. Сейчас не вводятся дополнительные налоги, от социальных стандартов государство тоже не отказывается, подчеркнул председатель нижней палаты.
"А если уж и говорить, то да, мы вот с вами отправили в рассылку законопроект о росте налогообложения до 15% НДФЛ на доходы свыше 5 млн по году, но так это то, что все мы с вами предлагали, это повышенная прогрессивная шкала", – добавил Володин.
В скором времени в Госдуме пройдет встреча с участием лидеров политических партий и глав профильных комитетов, которые отвечают за бюджетные вопросы, напомнил Володин. Это касается не только комитета по бюджету и налогам, но и аграрного, комитета по промышленности, социальных комитетов, подчеркнул спикер.
"Будет встреча перед рассмотрением бюджета в первом чтении с председателем правительства с участием профильных министров и вице-премьеров – давайте ваши предложения, Валерий Карлович", – Вячеслав Володин к Валерию Гартунгу.
Напомним, что 15 сентября Госдума открыла осеннюю сессию – 2020. Главной задачей депутатского корпуса в этом политическом сезоне будет рассмотрение проекта федерального бюджета. Его внесут в нижнюю палату до 1 октября. Также парламентариям предстоит принять 12 бюджетообразующих законов.
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