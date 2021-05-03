Дума в течение недели подготовит план реализации послания президента

По словам Володина, реализация послания – приоритет Госдумы. В течение недели пройдет обсуждение этих вопросов вместе с профильными комитетами ГД, сообщил спикер.
Председатель ГД уточнил, что за это время парламентарии подготовят детальный план реализации послания.
Ранее на рассмотрение Госдумы были внесены социально значимые законопроекты в рамках реализации президентского послания. Депутаты обсудят поправки, регулирующие выплату детских пособий, оплату больничных.
Также Дума обсудит поправку о пособии женщинам, вставшим на медицинский учет в первые месяцы беременности. Выплата будет равна половине прожиточного минимума.
Еще одна инициатива – ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его будут получать родители из неполных семей с доходом, который не превышает величины прожиточного минимума в регионе.
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