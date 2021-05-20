Разговор Лаврова и Блинкена показал прогресс в отношениях России и США – эксперт Данюк

Несмотря на то, что Лавров и Блинкен обошлись на встрече без резких заявлений, радоваться пока рано, считает эксперт.

То, что глава МИД России и госсекретарь США встретились на полях Арктического совета в Рейкьявике, уже хороший знак. Это говорит о прогрессе в отношениях двух стран. Однако дальше контролируемого противостояния эти отношения вряд ли пойдут.

Перед встречей западные СМИ пытались нагнетать обстановку и даже откровенно провоцировали стороны переговоров на скандал. Однако беседа Лаврова и Блинкена прошла тихо и спокойно.

Блинкен заявил, что Америка стремится к стабильным отношениям с Россией. В этом заинтересован народ США и весь мир, пишет The Guardian.

Госсекретарь США не стал отрицать, что разногласий между странами действительно хоть отбавляй. Это не является секретом. В этой проблеме работает принцип зеркальности. Если одна из стран действует агрессивно – вторая отвечает тем же. Главное в этом вопросе защита собственных интересов, а не попытка обострить ситуацию.

Сергей Лавров отметил на переговорах, что Россия готова к конструктивной беседе. При этом он не стал отрицать, что в оценке международных событий две страны расходятся.

Несмотря на множество разногласий, Россия и США активно взаимодействуют по вопросам Корейского полуострова, иранской ядерной программы и Афганистана. Также точки соприкосновения страны имеют в вопросах борьбы эпидемией коронавируса, сошлись во мнении участники встречи. Блинкен подчеркнул важность этого момента.



После встречи многие эксперты позитивно оценили состоявшееся мероприятие. По мнению заместителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, Лавров и Блинкен обсудили повестку, которая будет подниматься на встрече президентов России и США.