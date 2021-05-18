Володин: Дума 18 мая рассмотрит поправки о поддержке семей с детьми

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Вторник
18 мая
Лента новостей
10:54
"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои кусты
10:46
"Таких зажатых не берут!": популярный певец опозорился перед Ефремовым
10:32
Казанскую школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
10:24
Беременная Кафельникова ушла в отрыв на шумной вечеринке
10:04
Россия опередила США и Европу по ценам на электроэнергию
10:04
"Хочется кричать!": критика "зазнавшейся" невестки взбесила 53-летнюю Валерию
09:59
"Нес чушь": перенесшему инсульт Диброву влепили смачную пощечину
09:49
"Кусок дерьма": бывший любовник раскрыл подробности расставания с Ивлеевой
09:43
В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками
09:24
"Даже таблетки не помогают": обеспокоенная Асмус взвыла из-за состояния
09:10
"Занимаются отъемом жилья": дочь Пригожина вышвыривают из дома
08:56
Зеленский под копирку повторяет ошибки Януковича – политолог Корнилов
08:36
Летом вырастут выплаты в России: пенсии, льготы и пособия
08:35
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
06:01
Грязные обвинения, бегство в США и возвращение на родину: как сложилась жизнь звезды сериала "Секрет тропиканки"
04:05
"Пошире можно?": Решетова раздвинула ноги вслед за Волочковой
02:10
Постельное видео Семенович возбудило россиян
23:59
Орлова приоткрыла тайну отношений с возлюбленным
22:01
"Это непристойно": 29-летняя жена 60-летнего Цекало откровенно об интимных утехах
21:54
Богатырев и Арнтгольц оставили сына-грудничка и покинули Москву
21:52
Королевы пластики и грации: в Питере открылся отель с самым сексуальным персоналом
21:24
Королеву Елизавету заподозрили в мошенничестве
21:04
Российский пловец установил мировой рекорд на чемпионате Европы
20:57
Настоящая жара: температура в Москве и Подмосковье сильно поднимется
20:50
"Почему слезы?": новое фото Стоянова всполошило россиян
20:07
"Дама торгует своим телом": девственник Вассерман влез в секс-скандал с Прокловой
20:01
Путин намерен ввести в России учет домашних животных
19:53
"Очень хорошая совместимость": Заворотнюк проболталась о тайном возлюбленном
19:46
Собчак сорвалась из-за травли и показала неприличный жест
19:38
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
19:33
Роскомнадзор допустил замедление YouTube и Facebook в России
19:19
В России выявили заражения грибком-убийцей на фоне ковида
19:09
"Опять показуха!": похваставшегося семейной идиллией Джигана разнесли
19:05
"Кровь на пол": Баста взбудоражил народ новым треком
19:01
Российский учёный чудом выжил после удара молнии
18:53
Российские зоозащитницы разделись у здания Минсельхоза ради защиты коров
18:30
"Даже в десятку не поставила бы": Боня обрушилась с критикой на новую королеву красоты
18:21
"Проветривает": Сябитова показала мохнатую киску с раздвинутыми ногами
18:10
"Для меня это дико!": Валерия шокирована бесстыдством без конца сосущих деньги детей
17:46
"Эксклюзивная привилегия для избранных": дочь Пескова взбесила россиян богатством
17:46
Комедия с драками и экшеном: ТНТ покажет сериал "Ле.Ген.Да" с Романом Курцыным в главной роли
17:45
"По сути вы Бузова": Собчак заклевали за поддержку трансгендеров
17:41
Куценко заявил о полетах в космос с Кудрявцевой
17:31
Ангелина Вовк призналась в домогательствах известного режиссера
17:07
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
17:04
Возлюбленная Шепелева отказалась подпускать его к собственному сыну
16:53
Полуобнаженная Кабаева возбудила россиян: Необыкновенная
16:11
Уроженка Ростовской области с треском провалилась на конкурсе "Мисс Вселенная"
16:05
"Страшно до ужаса": оголившую грудь Барановскую безжалостно затравили
15:57
Россиян предупредили о всплеске телефонных мошенничеств – подробности
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
"Вынашивание детей в арендованных матках": Азизу разнесли в пух и прах за решение рожать на шестом десятке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин: Дума 18 мая рассмотрит поправки о поддержке семей с детьми

Володин: Дума 18 мая рассмотрит поправки о поддержке семей с детьми

На пленарном заседании во вторник, 18 мая, депутаты рассмотрят поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, сообщил в своем телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

прочитано 324 раза

Важно сделать все, чтобы семьи получали дополнительные выплаты с 1 июля этого года, написал председатель ГД. "Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше», — добавил Володин.

ПО ТЕМЕ

Володин: ГД в весеннюю сессию начнет принимать законы во исполнение послания президента

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Инициативы подготовлены в рамках исполнения послания президента Федеральному собранию. Одна из поправок предполагает выплату пособий на детей от восьми до 16 лет. Такое право будет у единственных родителей или тех из них, кто получает алименты по решению суда. Ежемесячная выплата составит 50% прожиточного минимума для детей в зависимости от региона.

Другая поправка поддержит будущих мам, вставших на учет после шести месяцев беременности. Женщины будут получать ежемесячную выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе.

Также воспитывающие детей до семи лет родители смогут рассчитывать на увеличенные больничные по уходу за ребенком. Сумма составит 100% среднего заработка вне зависимости от стажа.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 09:48 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу

Певица молчала много лет
Шоу-бизнес

"Страшно до ужаса": оголившую грудь Барановскую безжалостно затравили

Ведущая изменилась
Шоу-бизнес

Скрывается под другой фамилией: всплыли шокирующие подробности о жизни внебрачной дочери Агутина

Исполнитель скучает
Шоу-бизнес

Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой

Артисток разозлили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+