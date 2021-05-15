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Политика
На Украине назвали сроки возможных досрочных президентских выборов

На Украине назвали сроки возможных досрочных президентских выборов

Сроки озвучил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.
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Политик считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский скоро объявит о предстоящих выборах главы государства. По его словам, это может произойти уже летом этого года. По мнению Ревы, он сделает заявление накануне 30-летия независимости Украины, 24 августа.

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Рева отметил, что скорее всего Зеленский выступит с очередными инициативами и в конце предложит назначить дату следующих выборов.

"По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать все то, что происходит", – сказал эксперт.

Эксперт считает, что украинский лидер легко бросит оставшиеся три года своего президентского срока, чтобы пойти на второй срок. Он сделает это потому, что в следующие три года на Украине ситуация будет только ухудшаться.

Если Владимир Зеленский выиграет очередные выборы, то у него в запасе будет еще пять лет, за которые сможет перезапустить работу правительства и парламента.

Рева не исключает, что абсолютного большинства голосов Владимир Зеленский не завоюет. Но при этом выиграть новые президентские выборы он сможет.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что президента Зеленского хотят выселить из его дачной резиденции. Украинский лидер якобы давно обещал отдать свою резиденцию в пользование украинским детям.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 17:21 Источник: телеканал "Наш" • Требует проверки
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Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Эннио Морриконе
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<цензура>, какая харная музычка! Зеликману вже пора подмыватися у тухесе и зробыть микву.
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