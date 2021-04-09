Американцы усомнились в умственных способностях Джо Байдена

Накануне, говоря о санкциях в отношении нашей страны, Сергей Лавров, назвал американскую политику "тупиковой и даже тупой". Телеканал Fox News решил в несколько свободной форме процитировать слова дипломата на своем сайте, а читатели в ответ самостоятельно развили эту мысль и нашли, что сам Джо Байден и есть корень зла в этой проблеме.
В комментариях к публикации Интернет-пользователи возмутились действиями демократов и написали очень колкие и озлобленные комментарии по отношению к своим руководителям – президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис:
"Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией…" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Все, что пока сделал Байден — сплошная тупость! Потому что Байден сам тупой!".
Многочисленные замечания такого рода ярко продемонстрировали несогласие граждан с политикой нового главы, причем как внешней, так и внутренней. Пользователи в довольно грубой форме усомнились в умственных способностях своего лидера и заметили, что такое сильное государство, как Россия, даже не обратит внимания на слова недалеких Байдена и Харрис.
Лавров же в своем выступлении заявил, что любые попытки очередной раз надавить на Москву не увенчаются успехом. Также дипломат отметил, что в случае, если Джо Байден со своей командой решать ввести против нас новые санкции, Россия не испугается и найдет возможность ответить соответствующим образом.
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